Cada extremeño gastará 63,99 euros en lotería para el Sorteo de Navidad

Asimismo, a nivel nacional cada español gastará este año 2023 una media de 71,67 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre, frente a los 69,36 euros del año anterior.



Dicha cantidad nacional es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo, cuya campaña publicitaria se ha presentado este miércoles 15 de noviembre en una rueda de prensa en la Real Casa de la Moneda en Madrid.



De este modo, los más de 71 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace Selae a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.



Durante la presentación de la campaña de este año, el presidente de Loterías, Jesús Huerta Almendro, ha explicado que es "difícil aventurar" una previsión de cierre cuando aún falta más de un mes para el sorteo y el principal monto se produce al final de la campaña. No obstante, ha asegurado que están "esperanzados" porque en el conjunto de las loterías de LAE las ventas van "bien". Así que, si no se "tuerce", esperan un buen resultado. Además, ha apostillado que, de momento, la inflación no está afectando a las ventas.



DATOS POR COMUNIDADES



Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 113,53 euros, seguida de La Rioja (108,4 euros), Asturias (107,37 euros), Aragón (96,64 euros), Cantabria (94,52 euros), País Vasco (82,11 euros), Comunidad de Madrid (81,44 euros), Castilla-La Mancha (80,96 euros), Comunidad Valenciana (80,31 euros) y Galicia (75,46 euros).



Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (16,52 euros) y Ceuta (17,35 euros), seguidos de los de Baleares (41,66 euros), Canarias (45,74 euros), Cataluña (55,49 euros), Navarra (58,24 euros), Andalucía (59,02 euros), Extremadura (63,99 euros) y Murcia (69,02 euros).



Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (549,7 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (501,6 millones de euros), Cataluña (432,4 millones de euros), Comunidad Valenciana (409,4 millones de euros), Castilla y León (269,3 millones de euros), Galicia (203 millones de euros), País Vasco millones de euros), Castilla-La Mancha (166,2 millones de euros) y Aragón (128,1 millones de euros).



Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada son Melilla con 1,4 millones de euros y Ceuta con 1,44 millones de euros, respectivamente, La Rioja (34,6 millones de euros), Navarra (38,6 millones de euros), Baleares (49 millones de euros), Cantabria (55,3 millones de euros), Extremadura (67,4 millones de euros), Canarias (99,6 millones de euros), Murcia (105,7 millones de euros) y Asturias (107,8 millones de euros).