APAG Asaja urge "retirada inmediata" del proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza

APAG Extremadura Asaja ha expresado su "frontal rechazo" al acuerdo alcanzado por la Eurocámara, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, sobre la que ha pedido la "retirada inmediata" de dicho proyecto.

A través de una nota de prena, la organización profesional agraria ha asegurado que entiende que esta ley "confirma una vez más" que los europarlamentarios, "lejos de legislar para favorecer" la vida de los europeos, están en la Comisión para complicar "más si cabe el día a día y arruinar las explotaciones" del campo.

"Con leyes de este tipo están favoreciendo la despoblación de zonas rurales como puede ser nuestro territorio. Esta Ley no hace otra cosa que otorgarle un poder infinito a la Comisión Europea para legislar sin tener en cuenta ni al Parlamento ni al Consejo. Es una ley con una propuesta económica intrínseca orientada a detraer los fondos necesarios de la PAC", ha señalado.

Además, ha criticado que, en un contexto como el actual, con una población mundial en crecimiento y fuertes necesidades, siguen "limitando y sancionando" las formas de producir alimentos y generar vida.

"La ley contempla el restaurar los cauces de los ríos a su estado natural y la pregunta ahora es: ¿qué van a hacer con los pantanos?", se ha preguntado APAG Extremadura Asaja, quien ha pedido la "retirada inmediata" de este proyecto de ley.

No obstante y, en el caso de que esto no suceda por parte de la Comisión, la organización agraria ha asegurado que utilizará todas las vías legales para que no se cometa "otro atentado más contra el campo extremeño desde Europa".

"Esperemos que los europarlamentarios, que nos vienen costando decenas de miles de euros por persona cada año, se dediquen a favorecer más a sus vecinos europeos que a legislar sin tener en cuenta las realidades que nos rodean", ha sentenciado.