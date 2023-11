UGT muestra su preocupación por el "elevado número" de desempleados en la región

UGT Extremadura ha mostrado su preocupación por el "aún elevado número" de desempleados en la región y el "cierto parón" experimentado en la creación de empleo.



De esta forma, el sindicato ha lamentado que en Extremadura se superen los 80.000 parados a la vez que se destruyen más de 5.000 empleos en la Seguridad Social.



Así pues, y con respecto a los datos de octubre, publicados este viernes, UGT ha criticado la subida en 886 personas, un aumento del 1,12 por ciento, hasta un total de 80.203 desempleados, a lo que se une una "grave caída" de 5.117 afiliados medios a la seguridad social.



"Esta nueva subida del paro en octubre junto con la importante caída de la afiliación merece una valoración negativa de UGT Extremadura que muestra su preocupación por el aún elevado número de personas desempleadas que existe en la región y un cierto parón en la creación de empleo", ha destacado en una nota de prensa.



De esta forma, la organización sindical ha señalado que el sector servicios concentra gran parte del incremento del paro en actividades como la hostelería, los servicios a edificios y, fundamentalmente, el sector de las administraciones públicas donde la temporalidad, "lejos de retroceder, está avanzando, convirtiéndose en un yacimiento de precariedad que hay que atajar decididamente".



No obstante, el "dato positivo" sigue siendo que la reforma laboral continúa generando un "impacto positivo" en el mercado laboral extremeño con 11.865 nuevos contratos indefinidos, ha valorado.



UGT también ha alertado de que el menor crecimiento podría ir reflejándose en un deterioro del desempleo en los próximos meses si no se aplican medidas para dinamizar la economía, activar el consumo y mejorar la empleabilidad.



CRECIMIENTO DEL PARO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS



El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo se ha elevado un 1,12 por ciento en el mes de octubre hasta 80.203 desempleados en Extremadura, en línea con el crecimiento del 1,36 por ciento en el conjunto del Estado.



Por su parte la afiliación media a la Seguridad Social ha registrado un mal comportamiento con una "sustancial caída" de 5.117 personas (-1,24%) en Extremadura que contrasta con un aumento del 0,45 por ciento a nivel nacional.



El aumento del desempleo en octubre, a juicio de UGT, se debe a un componente productivo estacional dada la subida que experimenta en sectores como la agricultura, la industria (en particular la alimentaria) y, sobre todo, el sector servicios.



Mientras, la bajada del paro en la construcción es de menor entidad, mientras que "sorprende la intensa bajada en los demandantes sin empleo anterior".



Por su parte, los contratos indefinidos en octubre (11.185) son "relevantes" para seguir favoreciendo la estabilidad del mercado de trabajo extremeño dado que representan el 34 por ciento del total de los contratos celebrados.



"En lo que llevamos de 2023 se han firmado ya 105.861 contratos fijos, un 31,16 por ciento del total. No obstante, sigue persistiendo un elevado índice de precariedad ya que el 19,2 por ciento de los contratos celebrados en octubre fueron de muy corta duración (menos de 1 semana)", ha indicado.



Por sexo, el paro vuelve a incrementarse en octubre en mayor medida en las mujeres (+604, +1,19%) que en los hombres (+282, +0,99%) con lo que las mujeres extremeñas paradas representan el 64,1 por ciento del total. Por edad el 45,5 por ciento del total son mayores de 50 años.



"Estos porcentajes crecen mes a mes y corren el riesgo de enquistarse definitivamente si no se llevan a cabo políticas activas de empleo específicamente para estos ámbitos que incidan en la mejora de su empleabilidad", ha dicho UGT.



Por su parte, el paro de los menores de 25 años ha registrado un "significativo decremento" de 891 desempleados (-12,52%) que se origina en una caída del 23 por ciento en los menores parados entre 16 y 19 años y en una bajada del 8,74 por ciento en los de edades comprendidas entre 20 y 25 años.



"Este descenso es recurrente en este mes en este colectivo, pero con mucha menor intensidad que la se registra este año. El paro crece en todos los tramos de edad restantes. Pese a las mejoras que sigue consiguiendo la reforma laboral en el mercado de trabajo extremeño, para UGT todavía queda un largo recorrido hasta solucionar los problemas que afectan a las personas trabajadoras en Extremadura", ha planteado.



Uno de ellos, ha asegurado, es el porcentaje de desempleados de larga duración, aquellos que llevan más de un año en búsqueda de empleo y que la reciente EPA concretaba en un 42,7 por ciento del total de desempleados lo que refleja la "dificultad" para reincorporarse a un empleo por parte de este colectivo.



"La mala tendencia del paro en los últimos meses y las previsiones negativas exigen actuaciones públicas inmediatas por parte de la Junta de Extremadura para renovar de forma concertada el Plan de Empleo regional que caduca a fines de 2023 para reforzar el apoyo a las empresas e instrumentar nuevas acciones y programas de políticas activas a los desempleados extremeños.