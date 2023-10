Unidas por Extremadura:Los que ganen más de 60.000 euros no se beneficien rebajas fiscales

José Antonio González Frutos, diputado de Unidas por Extremadura, ha participado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, donde se ha mostrado muy crítico con la reforma fiscal del Gobierno de María Guardiola.

González Frutos ha denunciado que "han bajado los tramos de impuestos a quiénes ganan más de 60.000 euros mientras que han subido los tres tramos siguientes a partir de 22.200 euros".

El diputado ha apostado por "que las personas que cobren más de 60.000 euros, a las que no les ha ido tan mal, no sean beneficiados por esta reforma", poniendo de ejemplo la reforma fiscal de la Comunidad Valenciana.

"Como la bajada no afecta a las rentas más bajas, que no están obligadas a hacer la declaración de la renta, a partir de 60.000 euros subieron al 25 hasta el 29,5 por ciento progresivamente, para intentar compensar a esas rentas que, si tienen ingresos por vías de capital y son beneficiadas, esta medida no les beneficie".

González Frutos ha afirmado que "nosotros no compartimos la medida de bajar impuestos para devolver el esfuerzo realizado por las familias".

Al contrario, ha opinado que "se puede hacer mejor con medidas quirúrgicas de gasto que con medidas de ingreso, porque están beneficiando en muchas ocasiones a quien no lo necesita, incluso deben aportar un poco más".

Además, González Frutos ha tachado esta medida del Gobierno de "populismo fiscal, que está beneficiando en muchos casos a quien no le está yendo mal".

De esta forma, el diputado ha abogado por "que hay que pedir más contribución a quien no le está yendo mal, ya que tienen capacidad de contribuir más, teniendo en cuenta el salario medio cómo está en Extremadura".

"Ustedes han intentado que los ciudadanos tengan lo que llaman 'liquidez'. Pero según mis cálculos, como mucho van a obtener unos 300 euros, aunque muchos de ellos no se van a incluir porque no van a hacer la declaración de la renta al no estar obligados por bajos ingresos; y los menos beneficiados que están en torno a los 50 o 60 euros en algunos tramos, y 126 euros el último tramo", ha afirmado.

De esta forma, González Frutos ha desmontado la reforma fiscal del Gobierno de PP y Vox afirmando que "beneficiar con 300 euros al año de liquidez para las familias que peor lo están pasando es algo significativo cuando en realidad hay medidas más efectivas de gasto, como por ejemplo, al que está pagando el comedor financiárselo, lo que son aproximadamente 1.000 euros de ahorro para esa familia; ayudas en gastos de transporte; ayudas para los afectados por las subidas de los gastos de las hipotecas; ayudas para el alquiler; o ayudas a la dependencia".

Por último, José Antonio González Frutos ha denunciado que "el impuesto a las riquezas han decidido que no se pague en Extremadura".