AIReF empeora 2 décimas previsión de déficit en Extremadura en 2023, hasta 0,4% PIB

Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la Comunidad Autónoma de Extremadura empeoran dos décimas en 2023, hasta un déficit del 0,4 por ciento del PIB, igual al previsto por la comunidad.



De igual modo, a medio plazo y bajo un escenario a políticas constantes, la AIReF estima que se mantendrán niveles de déficit en torno al 0,3 por cidento del PIB.



Al mismo tiempo, la AIReF considera que la deuda de la Comunidad Autónoma de Extremadura se situará al cierre de 2024 en torno a un 21,1 por ciento del PIB. A medio plazo, estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo.



DATOS NACIONALES



Por su parte, a nivel nacional la AIReF ha rebajado al 1,7% su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en España para 2024, pero mantiene la reducción del déficit al 3% del PIB siempre y cuando se retiren las medidas contra la crisis energética y de los precios y las administraciones territoriales contengan los incrementos del gasto.



En concreto, desde la AIReF han revisado tres décimas a la baja el crecimiento de la economía española de cara a 2024, ya que en su anterior previsión la fijaban al 2%. Sin embargo, en el ámbito fiscal, han avalado la previsión del Gobierno respecto al déficit para las Administraciones Públicas al 3%, lo que implicaría que la deuda iniciaría una senda descendente tras alcanzar un 106% del PIB para 2028.



Durante la presentación 'Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2024', desde el organismo han señalado que la deuda pública continuará bajando en ambos ejercicios (2023 y 2024), pero señala que España seguirá siendo uno de los países de la Unión Económica y Monetaria con los niveles más elevados.



"Estamos viendo una desaceleración el ritmo de crecimiento de la economía, tal y como veníamos avisando desde la AIReF, con indicadores que ya se están materializando y que nos han llevado a revisar a la baja el crecimiento del PIB para 2024", ha subrayado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.



CRECIMIENTO DEL PIB DEL 2,3% PARA 2023



La previsión de crecimiento del PIB de la AIReF para 2023 se mantiene en un 2,3% para este año, con una estimación de crecimiento en el tercer trimestre de una décima y de dos décimas para el cuarto trimestre debido a un buen comportamiento del turismo, unas exportaciones favorables y un comportamiento "relativamente" favorable de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, sobre todo en lo que se refiere a afiliación.



A medio plazo, desde el organismo estiman que, en políticas constantes, la economía española crecerá en torno al 1,3% tras un ligero repunte en 2025, que reflejaría el agotamiento de los efectos asociados al endurecimiento de las condiciones domésticas y global.



De igual modo, la previsión de la AIReF es que la inflación --medida por el deflactor del consumo privado-- se mantenga en el entorno del 3,9% para 2023 y del 4% para 2024, mientras que espera una reducción del deflactor del PIB desde el 5,8% estimada en 2023 hasta el 3,2% para 2024.



"La contención de los precios que cabría de esperar a medida que se completa la translación de los pasados aumentos de coste de producción y efectos base asociados a los precios de la alimentación en 2024, se verán compensados por la aceleración de los salarios nominales, la desaparición de medidas implementados para mitigar efectos inflación sobre la renta de las familias y el aumento de los precios del petróleo", ha explicado Herrero.



A medio plazo, desde el organismo prevén que la inflación convergería en tasas de referencias del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, una vez se agoten las presiones sobre los precios.



DÉFICIT DEL 4,1% PARA 2023, DOS DÉCIMAS POR ENCIMA



También, la AIReF estima para el conjunto de las administraciones públicas un déficit del 3% para 2024 en línea con el Plan Presupuestario, tras cerrar 2023 en el entorno del 4,1%, dos décimas por encima de la previsión del Plan Presupuestario y sin cambios respecto al informe de julio.



No obstante, Herrero ha advertido de que las previsiones de reducción de déficit de 1,1 puntos para 2024 "solo" se materializará en el caso de que no se prorrogasen las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y de precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos de gasto.



A medio plazo, desde el organismo han estimado que el déficit de las administraciones públicas volverá a subir hasta el 3,2% del PIB en 2025 por la retirada de medidas temporales de incremento de ingresos y se estabilizará en ese nivel hasta 2028, si no se adoptan medidas adicionales, quedando así por encima del límite del 3% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.



AJUSTE



Por ello, Herrero ha asegurado que para cumplir con la senda de déficit y alcanzar las directrices europeas es necesario tomar medidas durante el periodo 2025-2028 por valor de 0,63 puntos del PIB al año, lo que supone un ajuste fiscal de 9.500 millones de euros al año.



En el caso de los ingresos, sin incluir el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), alcanzarán el 42,7% del PIB tras cerrar 2023 en el 42%.



A medio plazo, la AIReF prevé una pequeña reducción de los recursos en 2025 debido a la retirada de las medidas temporales de incremento de los ingresos, tales como los gravámenes sobre el sector energético y bancario o el impulso sobre las grandes fortunas, para crecer nuevamente en 2028 hasta el 43,1% por la progresividad de los impuestos de tipo renta.



Por su parte, los gastos, sin incluir los PRTR, caerán al 45,7% del PIB en 2024, tras alcanzar el 46,1% este año, mientras que a medio plazo incrementarán su peso en el PIB hasta alcanzar el 46,3% en 2028 por el crecimiento del gasto en pensiones y los intereses que irán aumentando progresivamente su peso.



SUPERÁVIT DE DOS DÉCIMAS EN 2024 EN CCAA Y AYUNTAMIENTOS



Por otro lado, la AIReF ha estimado un superávit en 2024 del 0,2% del PIB en las corporaciones locales y comunidades autónomas. En el primer caso, tras alcanzar un 0,1% en 2023, y en el segundo, tras tener un déficit del 0,6% del PIB.



Por subsectores, la Administración Central solo reducirá una décima su déficit en 2024, hasta el 3,1% del PIB por el incremento extraordinario de la liquidación de los sistemas de financiación territorial. Posteriormente, se estabilizará en el entorno del 2,9% hasta 2028.



En cuanto al déficit de los Fondos de la Seguridad Social, se estabilizarán también en el 0,4% del PIB a medio plazo. "El crecimiento del gasto en pensiones se moderará una vez superada las tensiones inflacionistas y gastos en prestaciones por desempleo, mientras que las cotizaciones moderarán su crecimiento en línea con la evolución del empleo y salarios, incorporando el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la tasa de solidaridad".