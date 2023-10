Los consejeros de Mundo Rural de Vox remiten otra carta a Planas para urgir una reunión

Ep.

Los consejeros de Vox con competencias de Agricultura y del Mundo Rural en los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura han vuelto a remitir una carta al Ministerio del ramo para instar al ministro en funciones, Luis Planas, a reunirse con las comunidades autónomas para articular "las medidas necesarias" de forma conjunta para hacer frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

Entre los asuntos a tratar en esa reunión con el ministro que reclaman desde hace tiempo destacan medidas de control de la enfermedad, con especial mención a la bioseguridad y posibilidad de vacuna preventiva; la posibilidad de habilitar ayudas directas por parte del Ministerio y la ampliación de las coberturas para que Agroseguro cubra la EHE.

Los consejeros de Vox también quieren tratar con el ministro de Agricultura un procedimiento para evitar las penalizaciones por bajas e infertilidad. Las cuatro consejerías de Vox han considerado "imprescindible" tener un "criterio homogéneo" en todos los territorios afectados y ofrecer "respuestas conjuntas" para ayudar a los ganaderos y al sector cinegético para poner fin a esta crisis.

A través de una nota de prensa, los consejeros de Vox han calificado de "decepcionante" la respuesta del Gobierno de la nación a su petición de reunión para abordar la situación causada por la epidemia que afecta al sector ganadero por la EHE y han recordado que el pasado 19 de septiembre enviaron una carta a Luis Planas para trasladar su preocupación por el avance de la epidemia.

En esa primera misiva, los consejeros de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Aragón y Valencia y el de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura solicitaron una reunión para establecer una estrategia nacional parar adoptar las "medidas comunes" en las que insisten de nuevo y para ofrecer ayuda a los ganaderos cuyos animales sufren las consecuencias de la enfermedad.

"En la respuesta ofrecida desde el Ministerio, ni siquiera es Planas quien responde, sino el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda", han reprochado en esta nota de prensa, como ya hizo el pasado lunes el consejero castellano y leonés, Gerardo Dueñas.

"El ministro no sólo no atiende la solicitud de los cuatro consejeros, sino que sigue restando importancia a la situación creada por la epidemia, al asegurar que el Ministerio hará un balance completo cuando concluya la campaña vectorial, en el marco de la coordinación nacional de la sanidad animal. Es decir, que van a seguir dejando pasar el tiempo para no hacer nada", reprochan los responsables del sector de la Agricultura y Mundo Rural de Vox.

Y desde las consejerías gobernadas por Vox insisten en que, aunque las competencias de ejecución en materia de sanidad animal corresponden a las comunidades autónomas, "los protocolos de actuación corresponden al Ministerio".