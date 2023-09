PP: Objetivos de la Agenda 2030 son "loables" y "pueden ser beneficiosos" para la región

Ep



Así, lo ha señalado el diputado del PP en la Asamblea, Laureano León, afirmando que los objetivos de la Agenda 2030 son "loables" y "pueden ser beneficiosos también para Extremadura".



Así, preguntado sobre si el posicionamiento de Vox respecto de la Agenda 2030 pudiera generar algún tipo diferencia con el PP en la comunidad, León ha remarcado que en la comunidad "hay un solo gobierno" que "está dedicado a trabajar por Extremadura" y que, en consecuencia, en "todas aquellas cuestiones que sean beneficiosas" para la región "no hay ni una sola duda, no hay ni una sola grieta".



"El compromiso es con los extremeños y el objetivo es mejorar Extremadura. Los objetivos de la Agenda 2030 son objetivos loables y por lo tanto son objetivos que pueden ser beneficiosos también para Extremadura, y el Gobierno está en eso, en trabajar por Extremadura".



Sobre la consejería de Desarrollo rural y Gestión Forestal, tras incidir en que el Gobierno regional está trabajando en el "cambio que Extremadura necesita" dentro de un "compromiso" con los ciudadanos, Laureano León ha apuntado que lo "primero" que hay que hacer es "revertir hechos que el Gobierno anterior ha realizado de forma negativa" y "sobre todo dar solución a los eternos problemas" que tiene la región.



Entre otras cuestiones, el diputado del PP ha lamentado la gestión en materia de regadíos por parte del anterior Ejecutivo autonómico del PSOE.



"No es de recibo que después de tantísimos años hablando del Plan de Regadíos fue un Gobierno socialista el que todavía no puso en marcha este Plan de Regadíos, y será el Gobierno de María Guardiola el que ponga en marcha los regadíos en Tierra de Barros", ha dicho.



Ha destacado también que la Administración regional de la 'popular' María Guardiola será quien solucione el problema de las limitaciones de los usos tradicionales que tienen los espacios, territorios, montes, porque "las limitaciones de uso no pueden suponer una limitación al desarrollo y la generación de riqueza" en la región.



Al mismo tiempo, León ha remarcado también que el Grupo Popular de la Asamblea apoya el Acuerdo de Responsabilidad Política por la Caza, "y no de boquilla, sino con el compromiso real de que va a ser uno de los ejes fundamentales" de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y del Gobierno autonómico.



Por otro lado, el 'popular' ha defendido que es necesario "mitigar" el problema de la despoblación y, por eso, van a impulsar desde la Administración autonómica un plan que "desarrolle el mundo rural, para que no se abandonen los pueblos, para que se garanticen los servicios esenciales, los servicios básicos", y que incluirá medidas fiscales concretas que "hagan que tenga una mayor atracción vivir en el mundo rural, en los pueblos".