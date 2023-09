Sector de la fotovoltaica pide una nueva prórroga para construir los proyectos

Ep

El sector fotovoltaico ha pedido una prórroga de dos años para aquellas plantas que tienen que cumplir con el plazo legal de estar operativas en 2025 y ha advertido de que existe una desaceleración del autoconsumo residencial, después de venir de unos últimos años de 'boom' en su desarrollo.

En una rueda de prensa para presentar el informe anual del sector, que un año más volvió a batir cifras históricas en 2022, con la instalación de 7.208 megavatios (MW) fotovoltaicos, entre las plantas en suelo y autoconsumo, pulverizando así los números de 2021, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, consideró que es "imprescindible" esa prórroga de dos años para poder ir "sin prisas, sin cuellos de botellas y sin tensiones inflacionistas", y evitar así que esos proyectos que han obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) puedan ser una realidad.

"Es una prórroga que tiene que ser simple y sencilla, de dos años. Ya que hay casi 50.000 millones de euros a invertir en el país", dijo, advirtiendo de que esta prórroga debe estar sobre la mesa del nuevo gobierno.

Donoso consideró que esta prórroga es necesaria ya que la Administración, a pesar de sus esfuerzos, "no ha podido cumplir" debido a que se han encontrado con un alto volumen de proyectos y una falta de personal para abordar la tramitación de los permisos de los proyectos.

Ya el pasado mes de junio el Gobierno tuvo que incluir en un 'macrodecreto' escoba una prórroga de seis meses adicionales para que las plantas renovables en proyecto puedan alcanzar otro de los hitos en su tramitación, el de la autorización de construcción, debido al atasco en la concesión de permisos.

De hecho, la asociación estimó que un total de proyectos por 45 gigavatios (GW) -incluido hibridaciones- cuentan con la DIA ya aprobada en su tramitación. No obstante, Donoso no se aventuró a estimar a cuantos proyectos podrían verse afectados de no darse una prórroga hasta 2027 para su construcción.

"SI NO HAY UNA PRÓRROGA PODRÍAN CAER MUCHOS GW".

"En GW si no hay prórroga podrían caer muchos, una parte importante de proyectos, ya que muchos bancos no van a correr riesgo y financiarlos", dijo al respecto.

En lo que respecta a las cifras del sector, instaló el pasado ejercicio 4.701 MW de nueva potencia fotovoltaica en plantas en suelo, con un crecimiento de casi un 25% frente a los 3.500 MW incorporados en 2021, consolidando así el pasado año como el mejor de la historia del sector. La potencia fotovoltaica acumulada en España asciende a 27.448 MW a cierre del pasado mes de agosto. Además, como ya sucedió en 2021, la gran mayoría de esta nueva capacidad se introdujo sin ningún tipo de ayuda o esquema retributivo regulatorio.

Por comunidades autónomas, Extremadura se erigió como la líder en el desarrollo fotovoltaico con 1.467 MW, un 31% de la potencia instalada a nivel nacional.

MÁS DE 3,2 GW FIRMADOS EN PPAS EN 2022.

Asimismo, el presidente de UNEF, Rafael Benjumea, destacó el liderato de España en los contratos a largo plazo de energía (PPAs, por sus siglas en inglés), con más de 3,2 GW firmados en 2022.

Por su parte, el autoconsumo también consolidó su ritmo récord de los últimos años y registró un aumento del 108%, hasta los 2.507 MW instalados. En los últimos tres años el sector ha incorporado 11,1 gigavatios (GW) de capacidad en suelo y 4,3 GW en autoconsumo.

No obstante, respecto al autoconsumo doméstico, Donoso alertó de que el sector percibe un "parón" ya en su crecimiento. "El año pasado fue un año pico, pero no hay que confundir, se dieron precios altos de la energía y las subvenciones del Gobierno", dijo.

Así advirtió de que existe una desaceleración del autoconsumo en el sector residencial, ya que ha desaparecido la percepción de precios altos de la energía, unido a los retrasos en la gestión de las subvenciones y a la menor disponibilidad de renta de las familias por la inflación y los tipos de interés.

A este respecto, indicó que hay hasta medio millón de peticiones de ayudas a las comunidades autónomas que pueden sufrir hasta un retraso de dos años en percibir ese dinero.

Por ello, apostó por "una mayor simplificación administrativa y sustituir las ayudas al autoconsumo por desgravaciones fiscales, además de impulsar más el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas.

En lo referente a la oposición social a las renovables, Donoso defendió que para instalar toda la potencia fotovoltaica que contempla la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con un objetivo de alcanzar 76 GW fotovoltaicos (57 GW en suelo y 19 GW en autoconsumo), sólo se necesitaría el 0,38% del terreno agroganadero de España.

Así, a modo de ejemplo, señaló que sólo con los terrenos agrícolas abandonados en Cataluña en los últimos años se podría construir toda la fotovoltaica necesaria.

Por otra parte, el sector fotovoltaico contribuyó al PIB nacional en 2022 en 15.656 millones, un 60% más que en 2021 y el equivalente al 1,1% del PIB de 2022. En lo que se refiere al empleo nacional, el sector concentra ya 197.383 empleos directos, indirectos e inducidos.