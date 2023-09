Morán afirma que existe riesgo "alarmante" de pérdida fondos UE y PSOE niega sea por Vara

Ep/Rd

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha advertido de que su departamento se ha encontrado cuando ha llegado al mismo tras el paso del PSOE por el Ejecutivo regional en la pasada legislatura "una situación muy alarmante de pérdida de fondos europeos" debido a la poca ejecución de los mismos.



"Durante ocho años que ha durado el Programa Operativo del Fondo Feder no se ha llevado a cabo bien la gestión y ahora estamos en riesgo de pérdida de fondos", ha advertido, porque "había programado para gastar en esos ocho años 193,6 millones de euros y se han gastado 28,4 millones de euros, es decir, ronda el 18 por ciento".



"Con lo cual, lo que no se ha hecho en ocho años es imposible hacerlo en tres meses", ha espetado Morán, quien ha afirmado que en su consejería están "muy preocupados y muy alarmados por la pérdida de esos fondos".



Según la consejera, "lo mismo ocurre" con el Feader, y con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que "tiene un compromiso, un plazo para comprometer a 31 de diciembre de este año 2023 y no se sabe si se van a ampliar los plazos", por lo que ha instado al Ministerio de Transición Ecológica a que reúna a las CCAA en Conferencia Sectorial para ver si se van a ampliar esos plazos.



Ha añadido que "estamos muy preocupados por esa pérdida de fondos europeos pero después de la preocupación y de la indignación al llegar a la consejería y conocer este asunto nos hemos arremangado y nos hemos puesto a trabajar para minimizar esas pérdidas".

Ha matizado que "de 193,6 millones en la parte de Desarrollo Sostenible de la consejería (hay más fondos europeos en otras consejerías) se han gastado, pagado, ejecutado 28,4 millones" en el periodo 2014 al 2020-2021 y que se pagarán hasta el 2023, reiterando que "nos quedan tres meses".

Respuesta del PSOE

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Eduardo Béjar, ha pedido a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, que se ponga a trabajar y que no se dedique a "echar la culpa al que gobernaba antes", puesto que con el socialista Guillermo Fernández Vara en el poder "no se han devuelto nunca ayudas europeas".

El socialista ha incidido en que "el dinero siempre de la Unión Europea se justifica al final de los periodos", matizando que "no tengo datos, pero es una cosa lógica. El dinero siempre de la Unión Europea se justifica al final de los periodos porque las obras tardan en ejecutarse y porque siempre hay modificaciones presupuestarias, ha habido una guerra que ha influido en los precios de las obras, y es algo habitual...".

En todo caso, ha reclamado "agilidad" a la Junta de Extremadura y que no se dedique toda la legislatura la consejera de Agricultura "en echar la culpa a los que vienen de antes, sino que trabaje".

"Cuando han tenido que solucionar problemas se ha visto rápido cuál es la prioridad del Gobierno (regional). Ha habido que solucionar un problema con los cereceros y han puesto sólo 1,4 millones de euros... ¿Por qué no han puesto 8 millones de euros como el ministerio para ayudar a los cereceros?", ha preguntado.

También ha preguntado "por qué se rebaja casi 6 millones de euros a las grandes fortunas de la región y se va a suprimir con el impuesto de Patrimonio 4.000 euros a cada uno de los 1.284 grandes patrimonios de Extremadura y no se le da ocho millones a los cereceros".

"Esa es la prioridad de la Junta de Extremadura, es lo que tiene que explicar la consejera y no echar la culpa a los que gobernaban antes de todo", ha espetado el diputado socialista.

Sobre que la consejera de Agricultura ha alertado de que en tres meses acaba el plazo para certificar fondos europeos, Eduardo Béjar ha indicado que "cuando hay una obra las obras siempre se certifican al final" y "tendrá que explicar la consejería qué ha hecho en el tiempo que lleva, porque no lleva dos días, lleva ya un tiempo".

"Y si la política va a ser como hicieron en el 2011 perder ayudas para echar la culpa al que gobernaba antes, nosotros cuando hemos estado gobernando no se ha devuelto nunca ayudas europeas... Nunca, no se han devuelto... Cuando gobernaron ellos hubo devoluciones de ayudas de fondos europeos", ha apuntado.

"A lo mejor lo que tienen que pensar es que en lugar de tanto anuncio, tanto criticar regalitos, tanto decir que son maquetas, es apoyar el trabajo que se ha hecho... Hay cosas evidentemente que cuestan más pero lo que no se puede es siempre culpar al que está antes y no reconocer el trabajo", ha incidido en alusión a que el proyecto de gigafactoría de Envision en Navalmoral ha conseguido financiación dentro del Perte VEC II.