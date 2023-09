PSOE replica a Guardiola que PGEx 2023 "blindan la gratuidad de los comedores escolares"

Ep/Rd

Así, lo ha afirmado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, planteando "cómo va a hacer" la presidenta de la Junta, María Guardiola, "para burlar la ley para que los comedores escolares sean gratuitos para todas las familias".



Según Vega, en enero, se aprobó en la Asamblea de Extremadura la Ley de Presupuestos para este año, "una ley que blinda la gratuidad de los comedores escolares para todas las familias", por lo que se ha preguntado "¿cómo va a hacer la Junta de Extremadura de la señora Guardiola para cumplir con algo tan básico como es la ley?".



Ante esta situación, "es inaceptable que 2.100 familias tengan que pagar por algo que para otras es gratis", tras lo que ha criticado que la Junta de Extremadura "no ha aportado ni una sola solución" a este problema, ha lamentado Vega.



Para el PSOE, se trata de un coste de unos 800.000 euros para los tres últimos meses del año, que "la presidenta es incapaz de cuadrar en un presupuesto de más de 7.000 millones de euros", por lo que ha reafirmado que "no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de clara voluntad política y, en este caso, de falta de voluntad política".



Y, Vega ha concluido que "la señora Guardiola no tiene la voluntad de avanzar en la calidad de nuestro sistema de educación público", lamentando el "caos y la incertidumbre del inicio del curso".