La Junta reclama al Ministerio de Agricultura que "dé un giro a los objetivos de la PAC"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha avanzado este miércoles que ha pedido una reunión al Ministerio de Agricultura en la que le reclamará que "tome medidas" ante la situación actual del sector y "dé un giro a los objetivos de la PAC".



Así lo ha destacado la responsable extremeña de este departamento durante su participación en la inauguración del Salón del Ovino de Castuera (Badajoz), en la que ha subrayado las "dificultades que están atravesando agricultores y ganaderos por la situación de sequía y sus consecuencias en el abastecimiento de la alimentación", así como la incidencia de la guerra en Ucrania y el alto precio de los costes de producción.



Por ello, la consejera extremeña ha incidido en que debe ser el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que haga una evaluación de la situación a nivel nacional y coordine las medidas a tomar porque "muchas de ellas son de su competencia".



Así pues, en su intervención, Morán ha apuntado también que agricultores y ganaderos tienen "muchas reivindicaciones" con la nueva PAC, ya que no pueden "soportar todo el coste de la protección medioambiental" y ha lamentado que las exigencias del Pacto Verde "afectan a la productividad y a la rentabilidad de las explotaciones", por ello es "necesario" ese giro en los objetivos de esta política.



"Volver a priorizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos debe ser el fin" y para ello hay que asegurar la rentabilidad de las explotaciones agrarias que producen "de una manera sostenible, vigilada constantemente por las normas de la condicionalidad", ha resaltado.



A este respecto, ha asegurado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible va a estar al lado del sector, escuchando sus reivindicaciones y tratando de buscar "la mejor solución" y respuestas a los desafíos que tiene por delante, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Finalmente, Mercedes Morán ha elogiado el Salón del Ovino de Castuera que alcanza su edición número 38 y que se ha convertido en un "encuentro de referencia para los ganaderos", tras lo que ha destacado que Extremadura tiene una importante representación a nivel nacional en este sector, ya que es la región con el 16 por ciento de las explotaciones y con mayor censo, el 25 por ciento del total.



Por último, la titular extremeña de Agricultura ha tenido unas palabras de recuerdo para el que fuera director técnico de este Salón durante 22 años, César Cabanillas, recientemente fallecido.



"NO ESTÁ A LA RESIGNACIÓN, SINO EN LA TECNOLOGÍA"



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la solución del sector ovino "no está en la resignación, sino en la tecnología".



De este modo, durante la inauguración de la 38ª edición del Salón Ovino, ha tenido un emotivo recuerdo a César Cabanillas, director técnico del Salón Ovino durante más de veinte años y que falleció a principios de año. De hecho, se le ha rendido un homenaje con el descubrimiento de una placa.



En este sentido, el presidente provincial ha dicho "que se hace venir a la feria y no encontrar a César, por eso el mejor reconocimiento es que esta edición sea un éxito". Según sus palabras, Castuera siempre ha sido una localidad que se ha caracterizado porque "ha sabido reinventarse" y eso es lo que cree que debe hacer el sector.

A este respecto, ha brindado la ayuda y el acompañamiento de la Diputación de Badajoz, pero "como una administración del siglo XXI, escuchando mucho y molestando poco".



Y es que para Gallardo, las claves del sector pasan por el reagrupamiento de la producción, tal y como se ha hecho a través del grupo cooperativo EA Group con sede en Villanueva de la Serena, que aglutina a más del 60 por ciento del sector, y la internacionalización, buscando y explorando nuevos mercados, según informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



A colación de esto último, ha ofrecido el Hospital Centro Vivo para que pueda ser utilizado como escaparate para los productos que se generan desde el ovino.



Cabe destacar que al acto de inauguración ha asistido también la diputada provincial, Ana Belén Valls, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde castuereño, Francisco Martos, que no ha dudado de la capacidad del sector "para sobreponerse" a los inconvenientes y problemas actuales, de cara a que Castuera siga manteniendo su condición de "capital mundial del ovino".



GANADO SELECTO MERINO



Como en años anteriores, el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz aportará nuevamente ganado selecto merino de la finca de La Cocosa a la tradicional subasta, del jueves 8 de septiembre.



En concreto, cuatro lotes de 10 hembras y dos ejemplares machos únicos. El objetivo es el de difundir y fomentar la mejora genética entre las ganaderías ovinas extremeñas.



En este caso, se establece el precio de salida de 1.700 euros para el lote de las hembras y de manera individual los machos por 300 euros.



Asimismo, la Diputación de Badajoz contará con un stand promocional y con actividades dinamizadoras como son el videomatón gratuito y de la degustación de cordero extremeño de la Indicación Geográfica Protegida Corderex.