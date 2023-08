APAG critica que Agroseguro paraliza peritaciones del viñedo para no pagar indemnizaciones

APAG Extremadura Asaja ha criticado que el retraso por parte de Agroseguro en la realización de las peritaciones y valoraciones de los siniestros declarados por los viticultores está provocando un retraso en la campaña de la vendimia, con los "daños que ello conlleva" para estos profesionales. La organización agraria ha destacado que, considerando las características de las explotaciones vitivinícolas de la zona y otros aspectos, provoca que la demora en las peritaciones por parte de Agroseguro conlleve al retraso de la vendimia y, por tanto, "graves perjuicios" para los viticultores por el aumento de los costes de producción al tener que contratar de nuevo a personal para vendimiar y por la merma en la calidad de la uva con la consiguiente reducción de precio que esto conlleva. Por todo ello Apag Extremadura Asaja ha exigido a Agroseguro la "máxima flexibilidad" a la hora de realizar las peritaciones, además de pedir que sean "conscientes" de que no se pueden dejar líneas enteras o porcentajes de superficie sin cosecha, ya que después se hace "prácticamente imposible su recolección". "Del mismo modo, esperamos que el problema de la falta de peritación en el tiempo, cuyo único responsable es Agroseguro, no sea un impedimento para el pago de las indemnizaciones, ni tampoco una excusa para no pagar por siniestro", ha recalcado APAG en nota de prensa.