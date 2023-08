La inflación industrial cae en julio un 0,3% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.



El Índice General de Precios Industriales en Extremadura ha caído un 0,3 por ciento en el pasado mes de julio en tasa interanual, y se mantiene estable respecto a junio.



A su vez, en tasa interanual se alcanzan en la región variaciones al alza en el sector de Bienes de consumo (13,3 por ciento) y en el resto tasas a la baja, en concreto, en Energía (-19 por ciento), Bienes intermedios (-2,1 por ciento) y Bienes de equipo (-2,1 por ciento).



Asimismo, por destino económico de los bienes, los sectores industriales que tienen repercusión mensual al alza son Bienes de consumo (0,5 por ciento) y Energía (0,2 por ciento), y una variación mensual a la baja en Bienes intermedios (-1,2 por ciento) y Bienes de equipo (-0,2 por ciento), según informa en una nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



DATOS NACIONALES



Por su parte, a nivel nacional los precios industriales han disminuido un 8,4% en julio en relación al mismo mes de 2022, tasa cuatro décimas inferior a la registrada en junio, debido al abaratamiento de la energía eléctrica y a la menor subida de los precios de la producción de gas respecto a la registrada un año antes, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el descenso interanual de julio, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de tasas negativas en el país después de que en marzo pusiera fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas positivas de dos dígitos durante más de 20 meses.



El descenso de los precios industriales registrado en julio se debe a la caída experimentada por la energía, que recortó cuatro décimas su tasa, hasta el -26,2%, por la menor subida de los precios de la producción de gas y la bajada del coste de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Por contra, los precios del refino de petróleo han aumentado en julio de este año frente al retroceso que experimentaron en el mismo mes de 2022.



En la caída de la inflación industrial de julio también han influido los bienes intermedios, que recortaron su tasa interanual casi medio punto, hasta el -5,7%, por el menor coste de la fabricación de productos químicos, así como los bienes de equipo, cuya tasa anual ha descendido cuatro décimas, hasta el 2,6%, por el abaratamiento de la fabricación de vehículos de motor.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales han mostrado el pasado mes de julio un avance interanual del 1,9%, cifra dos décimas inferior a la de junio y casi 10,5 puntos superior a la tasa general.



Por actividades, los mayores descensos de precios en comparación con julio de 2022 se han dado en las coquerías y refino de petróleo (-33%); el suministro de energía eléctrica y gas (-24%) y en la industria química (-15,8 por ciento).



En sentido contrario, los mayores ascensos interanuales se han registrado en la fabricación de bebidas (+11,1%); la fabricación de otros productos minerales no metálicos (+9,5%), y la industria de la alimentación (+9,3%), que, con un repunte inferior al 10%, ha puesto fin en julio a 18 meses consecutivos de subidas de dos dígitos.



LOS PRECIOS INDUSTRIALES SUBEN UN 0,1% EN EL MES



En tasa mensual (julio sobre junio), los precios industriales han subido en el país un 0,1%, ocho décimas menos de lo que lo hicieron el mes anterior, cuando repuntaron un 0,9 por ciento.



La energía ha sido el sector impulsor de este repunte mensual de los precios industriales, al registrar un incremento del 0,9% por el mayor coste del refino de petróleo y de la producción de gas.



Al mismo tiempo, los bienes de consumo no duradero han elevado sus precios un 0,7% en julio respecto al mes anterior por el encarecimiento en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



Por contra, los bienes intermedios han recortado sus precios un 1,1% en el séptimo mes del año por el abaratamiento de la fabricación de productos básicos de hierro y productos químicos.



Las actividades donde más se han incrementado los precios en tasa mensual y que han tenido una mayor repercusión han sido la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (+6,3%); el refino de petróleo (+4,1%); la producción de gas (+0,9%), y la fabricación de otros productos alimenticios (+0,6 por ciento).



Por su parte, los descensos mensuales de precios más acusados y con mayor repercusión en el índice los han registrado la producción de energía eléctrica (-0,6%); la fabricación de productos químicos (-2%); la fabricación de productos básicos de hierro (-3,1%) y la fabricación de productos para la alimentación animal (-2,2 por ciento).



TASAS NEGATIVAS EN 16 COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales ha disminuido en julio en doce comunidades autónomas, ha aumentado en cuatro y se ha mantenido sin cambios en Cantabria, según Estadística.



Los mayores descensos respecto a la tasa de junio se han producido en Baleares y Canarias, cuyas tasas interanuales han bajado 3,7 y 3,1 puntos, respectivamente.



En el otro extremo, las regiones donde más se ha incrementado la tasa anual de precios industriales han sido Andalucía y País Vasco, con ascensos de 2,3 y 1,2 puntos, respectivamente.



Al finalizar julio, todas las comunidades han presentado tasas negativas de precios industriales salvo La Rioja, que no ha experimentado variación alguna. Las tasas negativas más pronunciadas han sido las de Asturias (-19,5%), Baleares (-18,9%) y Canarias (-16,5 por ciento).