En la región, 15 focos Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y pide reunión con Ministerio

Así, lo ha confirmado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, reiterando que Extremadura cuenta, en estos momentos, con quince focos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, uno por cada oficina veterinaria, y ha pedido una reunión con el Ministerio de Agricultura para abordar de forma "nacional" la situación de esta enfermedad.

Según Morán, la Junta desconoce de dónde salen estos datos, que "no son ciertos" y que generan una "alarma innecesaria" que perjudica además a los ganaderos extremeños y a Extremadura en general



A este respecto, ha señalado que, de acuerdo a los datos de Agroseguro y Badigex, el aumento de muertes de vacuno en Extremadura ha sido de 11 animales al día en el mes de julio con respecto a los dos años anteriores, mientras que en lo que se lleva de agosto el exceso ha sido de 36 muertes al día con respecto a la media de 2021 y 2022.



Cabe señalar que, en estas muertes, se incluyen aquellas de otras patologías o las afectadas por la situación de sequía actual, es decir, como ha precisado la consejera, no solo están las de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.



SITUACIÓN EN EXTREMADURA ES SIMILAR A LAS DE OTRAS COMUNIDADES



Mercedes Morán ha afirmado que la situación de Extremadura con respecto a esta enfermedad es similar a la de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Madrid, que son las regiones con focos declarados.



Así, el primer caso de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en Extremadura se detectó en noviembre del año 2022, en la comarca veterinaria del Jerez de los Caballeros, y hasta el 5 se julio de 2023 no se produjeron más casos.



En este sentido, ha recordado que es un enfermedad vírica infecciosa que no se contagia de unos animales a otros, sino que es necesaria la presencia de un mosquito que previamente transmita la enfermedad, y ha añadido que no es una zoonosis y que, por lo tanto, no afecta a seres humanos.



La responsable autonómica también se ha referido a que cuando se habla de zonas restringidas en relación a esta enfermedad no significa que no puedan moverse los animales.



Así, el ganado vacuno que se traslada de una zona restringida a una zona libre debe estar sin síntomas y desinsectarse. Esto último si el animal va para reproducción o cebo, ya que si va para sacrificio no es necesario.



Además, no hay restricciones de movimiento de ningún tipo dentro de las zonas restringidas ni tampoco para el consumo o transporte de productos animales como carne, leche o lana, entre otros.



NO HAY VACUNA DISPONIBLE



Frente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica no existe una vacuna disponible pues, el serotipo que se ha detectado en España, que es el mismo que en Italia y en Portugal, es el serotipo 8.



Así, aunque hay vacunas en Japón y en Estados Unidos para el serotipo 1 y 2, no se da una inmunización cruzada, y por lo tanto éstas no inmunizan para el 8, aunque se está buscando por ciertos laboratorios y por el Centro de Investigación de Sanidad Animal la posibilidad de elaborar una vacuna.



Además, Mercedes Morán ha avanzado que parece ser que hay una inmunidad natural, ya que los animales que pasan la enfermedad se podrían inmunizar para el año siguiente.



Ante este enfermedad, y en las últimas semanas, la Consejería de Agricultura ha mantenido reuniones informativas con los veterinarios de las explotaciones y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas para que informaran a los ganaderos.



También se han elaborado trípticos informativos y se ha hecho entrega directa incluso a los ganaderos de información de la enfermedad cuando se hace una actuación sanitaria en su finca.



Sobre si la Consejería de Agricultura contempla la posibilidad de establecer algún tipo de ayuda para los ganaderos afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, Mercedes Morán ha emplazado a la reunión con el ministerio, porque el tratamiento debe ser "nacional".



Respecto a si están cuantificadas las pérdidas económicas ha dicho que de momento no pues, se cuenta con el total de muertes en el campo, estimando que, al menos de momento, las muertes no están siendo "muy significativas" a nivel regional, aunque sí puede estar afectando al ganadero que pierde ejemplares de su explotación.