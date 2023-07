Monago apuesta por una fiscalidad "preferente" en el mundo rural

Para José Antonio Monago, "hay que intentar desde la fiscalidad hacer sostenible la actividad que está relacionada con el sector agroalimentario y agroindustrial. Y, sobre todo, que esa fiscalidad en el mundo rural sea preferente, porque no es fácil emprender en el mundo rural, no es fácil fijar población en el mundo rural y por eso el Gobierno de España tiene que ser muy sensible y tiene que ayudar".

Así, lo ha indicado, antes de visitar, en la localidad pacense de Campanario, la empresa 'Cremositos del Zújar', donde ha defendido que Extremadura "es campo" pero "tiene que seguir siendo un campo del siglo XXI".



De este modo, ha considerado que hace falta que el nuevo gobierno que salga de las elecciones, que está "convencido" de que será del PP, ayude a este sector primario, ya que el mismo fija población y tiene un compromiso con lo que se "conoce vulgarmente como la España despoblada", que no es otra cosa, ha dicho, que "una España donde las oportunidades en ocasiones se nos resisten y para eso hace falta una acción decidida del gobierno".



En este punto, Monago ha criticado que actividades como la que desarrolla la empresa que ha visitado, que produce "quesos de excelencia" y "conocidos a nivel mundial", han visto incrementados sus costes de producción de "manera importante" y no han podido repercutirlos en los precios, motivo por el que ha abogado por, "intentar desde la fiscalidad", hacer "sostenible" la actividad que está relacionada con el sector agroalimentario y agroindustrial.



REIVINDICAR EN EUROPA QUE "NO SE PUEDE DEJAR CAER" AL MUNDO RURAL



De la misma manera, el candidato 'popular' al Senado también ha considerado que hace falta un Gobierno de España que reivindique en Europa que el mundo rural "no se puede dejar caer" y "no puede estar solo en manos de grandes inversores o fondos de inversión", cuyos propietarios, en ocasiones, están muy alejados de España y de la sensibilidad que tiene cada uno de los pueblos.



De este modo, ha recalcado que se debe hacer una defensa, como "siempre ha hecho el Partido Popular", del mundo rural, recordando la labor de los ministros 'populares' de Agricultura Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina.



Asimismo, se ha mostrado convencido de que, después del 23 de julio, España tendrá un ministro o una ministra de Agricultura del Partido Popular que peleará para que la gente pueda seguir viviendo "dignamente" en el mundo rural y para que los márgenes de precios le aporten un "beneficio digno" a esta actividad.