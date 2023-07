Teniente anuncia bajada "inmediata" de impuestos y medidas para impulsar el emprendimiento

Ep.

La candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, ha anunciado una bajada de impuestos "inmediata" si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno tras las elecciones del 23 de julio. Esta bajada afectará a la rentas bajas y medias, con carácter retroactivo, por debajo de los 40.000 euros.

Asimismo, los 'populares' bajarán el impuesto del IVA a los productos básicos que todavía quedan por bajar y el impuesto de sociedades para los emprendedores. Teniente ha anunciado también incentivos a las empresas que se constituyen con tarifas cero para los primero autónomos durante el primer año y tarifa plana para los jóvenes autónomos, así como medidas para equilibrar las cotizaciones sociales "porque son una losa, son un impuesto al empleo", ha dicho.

Teniente ha hecho estas declaraciones este lunes tras una reunión que ha mantenido con representantes de la Cámara de Comercio de Cáceres junto al número 2 al Congreso, Carlos Floriano; el presidente local del PP, Rafael Mateos, y el presidente provincial, Laureano León.

Según la candidata, "la economía española no va como una moto", tal y como dice el PSOE, ya que hay que apoyar a las empresas que son "las que crean empleo porque son el pulmón de la economía y del empleo de los países y de las regiones".

Por ello, ha indicado que a las políticas que pondrá en marcha Rafael Mateos en Cáceres como alcalde y a las que impulsará María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura hay que añadir las políticas de Feijóo que "completen el círculo de ese cambio en las políticas económicas que tienen que llevar a la prosperidad y al progreso de un país".

En cuanto a la formación profesional, Teniente ha dicho que tiene que ser una "política de Estado" y ha apostado por "dualizar" la formación porque "no se están dando pasos en ese sentido".

"Están los carteles, pero no están las políticas. Y hay que acercar esa formación dual a las necesidades del mercado laboral tanto a la universidad como a las empresas", ha señalado.

PERTES QUE NO LLEGAN

También se ha referido a las ayudas de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Pertes) que "no han llegado al tejido empresarial", tal y como advirtió el PP, que presentó "numerosas iniciativas" en el Congreso y en el Parlamento regional para que los Perte pudieran tener acceso a las pequeñas y medianas empresas y pudieran ir de la mano de incentivos fiscales como han hecho otros países.

"Y se decidió que no, que iban a ser a grandes corporaciones, grandes proyectos, pero los Perte aquí ni están ni se les espera", ha criticado Teniente, que ha añadido que "los que se anunciaron no han venido y el único que hay que es el del sector agroalimentario con una ejecución de un 10%", lo que ha calificado de "ejecución ridícula".

Así, Teniente ha insistido en que los fondos europeos no están llegando, no se han ejecutado y "es algo que no podemos perder". "Si están, hay que ejecutar. No podemos descertificar fondos porque estamos en riesgo si no se agilizan los mecanismos para ser ejecutados", ha subrayado Teniente, que ha recordado que en el programa operativo vigente de fondos europeos "están sin ejecutar todavía en las grandes líneas de infraestructuras hidráulicas, de saneamiento, de abastecimiento y las políticas que tienen que ir al tejido empresarial".

"Esas ayudas no están llegando a las inversiones que son tan necesarias, a la materialización de esas inversiones porque no se tiene la voluntad de hacerlo", ha concluido en declaraciones a los medios tras la reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Cáceres.