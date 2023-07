La AIReF prevé para Extremadura un déficit del 0,2% del PIB en 2023

Ep.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé para la comunidad autónoma de Extremadura un déficit del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023.



Así, se mantienen las previsiones de saldo para 2023 del pasado informe sobre los presupuestos iniciales de Extremadura, bajo un nivel superior de ingresos y gastos asociados a fondos europeos distintos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Por su parte, la comunidad mejora su previsión de cierre, estimando alcanzar un déficit del 0,2 por ciento del PIB, según se recoge en el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de 2023 de Extremadura publicado este jueves por la entidad.



Además, la AIReF estima que el nivel de recursos en 2023 alcanzará el 24,2 por ciento del PIB sin considerar los ingresos del Plan de Recuperación. La autoridad independiente revisa al alza las previsiones del informe de abril relativas a los ingresos de fondos europeos distintos del REACT-EU y otros fondos tradicionales e incorpora la mayor transferencia esperada del Estado por la reciente prórroga de las ayudas al transporte.



Así, estima que los recursos sin Plan de Recuperación que percibirá Extremadura al cierre de 2023 aumentarán un 12 por ciento sobre el nivel de 2022. Esta variación interanual está condicionada fundamentalmente por el aumento del 25 por ciento de los recursos del sistema de financiación, que compensa la no reiteración de las transferencias extraordinarias percibidas en 2022 y el crecimiento nulo de los ingresos del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.



También contribuyen las previsiones de evolución de ingresos vinculados al REACT-EU y otros fondos europeos, ha detallado la AIReF en su informe sobre Extremadura.



Extremadura, ha destacado la AIReF, revisa ligeramente al alza sus previsiones de recursos, que se sitúan por debajo de las de la AIReF. Respecto a las cifras recogidas en los planes presupuestarios que sirvieron de base para el anterior informe, la comunidad mejora la previsión de transferencias corrientes del Estado, aunque reduce las transferencias de capital procedentes de fondos europeos tradicionales.



Por otra parte, la AIReF considera que los empleos de la comunidad, sin Plan de Recuperación, aumentarán un 7 por ciento, hasta el 24,4 por ciento del PIB, mientras que la comunidad mantiene el nivel de empleos de sus marcos presupuestarios, que se sitúa por debajo del actualmente estimado por la AIReF.



De la misma manera, el organismo prevé que el gasto computable a efectos de la regla de gasto crecerá un 6 por ciento en 2023.



FONDOS REACT-EU Y PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA



De acuerdo con la información actual de detalle facilitada por la Central de Información Contable del Ministerio de Hacienda sobre los ejercicios 2020 a 2022, hasta la fecha se ha ejecutado en Extremadura el 60 por ciento de los fondos asignados a la comunidad por el REACT-EU (187 millones de euros asignados), quedando un remanente pendiente de ejecutar y registrar en 2023 de 74 millones de euros.



De la misma manera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé una ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 en Extremadura en torno al 0,6 por ciento del PIB regional.



DEUDA PÚBLICA



En cuanto a la ratio deuda/PIB de Extremadura, la AIReF estima que se sitúe al cierre del ejercicio en un 23,1 por ciento. Partiendo de un 23,5 por ciento en 2022, la ratio mejoraría en cuatro décimas de PIB.



La comunidad considera en sus estimaciones un nivel de deuda por debajo del de AIReF, debido a una previsión inferior de financiación del exceso de déficit del ejercicio anterior.



De la misma manera, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes se reducirá hasta el 103 por ciento. La deuda sobre ingresos disminuye en 2023 con más intensidad que la ratio deuda/PIB como consecuencia de las variaciones que experimentan los recursos procedentes del sistema de financiación autonómico.



RECOMENDACIONES



Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, la AIReF ha señalado que en 2024 se producirá un incremento temporal de los recursos de las comunidades autónomas por la liquidación del sistema de financiación autonómica relativa a 2022, así como la desactivación de la cláusula de escape de las reglas fiscales.



Por ello, la elaboración del presupuesto autonómico para 2024 se producirá bajo un contexto de "incertidumbre institucional" originado por la confluencia de varios factores.



En este sentido, ha apuntado, la reforma del marco fiscal europeo está en una fase preliminar, la del marco nacional no se ha iniciado, y la convocatoria de elecciones generales se ha producido antes de que se aprueben los objetivos de estabilidad y la regla de gasto.



De este modo, la única referencia actual para el subsector comunidades autónomas en 2024 es la previsión de equilibrio presupuestario contenida en la Actualización del Programa de Estabilidad, si bien el Consejo Europeo ha emitido una recomendación específica de país para España que limita el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos al 2,6 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas.



Por otro lado, bajo la actual legislación nacional, la tasa de referencia de la regla de gasto se situaría para 2024 en el entorno del 3 por ciento.



Bajo estas circunstancias, apunta la AIReF, existe el riesgo de que las comunidades inicien su proceso de elaboración de los presupuestos con la única limitación del equilibrio presupuestario, sin tener en cuenta que parte de los ingresos con los que contarán en 2024 son de carácter temporal, especialmente en un contexto en el que no se ha fijado aún una tasa de referencia para la regla de gasto.



Así, y según las previsiones de la AIReF, ajustarse al equilibrio presupuestario implicaría en Extremadura alcanzar en 2024 un gasto computable superior en un 13 por ciento al de 2023 o unos empleos primarios netos de medidas un 10 por ciento superiores a los del año anterior.



Este crecimiento del gasto compatible con la referencia de equilibrio del Programa de Estabilidad resulta "difícilmente compatible" con el cumplimiento de la recomendación específica de país o de la regla de gasto nacional.



Además, en la medida en que estos incrementos se materializaran en elementos de naturaleza estructural, se produciría un "deterioro adicional" del saldo que se espera en los ejercicios siguientes una vez se normalicen los recursos del sistema de financiación.



En estas circunstancias, la consecución del superávit del 0,1 por ciento del PIB que recoge el Programa de Estabilidad para 2025 y 2026 en el subsector implicaría una "fuerte contención del gasto difícil de implementar en la práctica".



En este contexto, la AIReF recomienda a Extremadura que evite incrementos de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos temporal que se producirá en 2024, y que tenga en cuenta la aplicación de la regla de gasto, aunque suponga alcanzar temporalmente una situación de superávit.