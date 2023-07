Agricultores urgen apoyo contra sequía con una tractorada frente al Ministerio Agricultura

Ep.

Cerca de medio centenar de agricultores, escoltados por varias decenas de tractores, se ha manifestado este miércoles por el centro de Madrid hasta desembocar ante las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para exigir más medidas frente a la sequía, al considerar que las ayudas concedidas por el Ejecutivo solo alcanzan a un 3% de las pérdidas que están registrando.

A su llegada a las puertas del Ministerio, el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha señalado que este acto de protesta motorizado "es una llamada de atención a los ciudadanos de Madrid, porque con sequía, con los costes de producción y con el desprecio de los políticos, va a ser casi imposible reducir el aumento de precios de compra del aceite".

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos había informado previo a la marcha que se congregarían en Madrid al menos 150 tractores venidos desde Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña.

No obstante, Cortés ha acusado a las delegaciones del Gobierno de no permitirles el paso. "Hay tractores que vienen de 900 kilómetros por carreteras comarcales, atravesando pueblos... hemos tenido accidentes porque a las delegaciones del Gobierno les ha dado la gana de no permitirnos pisar las autovías para que no llegásemos a Madrid", ha lamentado.

Sobre el inicio por parte del Ministerio de Agricultura del procedimiento para pagar 712,7 millones de euros en ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos afectados por la sequía en España, Cortés ha tildado de "vergüenza" el decreto aprobado por el Gobierno.

"A agricultores que van a perder 900.000 euros por hectárea le van a dar una ayuda de 25 euros por hectárea. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza las condiciones que nos han puesto este año", ha espetado.

También se ha quejado de que la política del Gobierno frente a la sequía no está beneficiando de forma correcta a las poblaciones y agricultores en distintas comunidades de España.

"Que los pantanos de Portugal están llenos... vemos cómo pasa el agua por el Ebro y no somos capaces de regar. Hay una política hidráulica que no tiene en cuenta la prioridad, que es primero el consumo humano, segundo producir alimentos y tercero hacemos kilovatios, no en sentido contrario".

En cuanto a medidas concretas, Cortés pide al ministro de Agricultura, Luis Planas, "un aumento de las ayudas directas, flexibilidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) "para no devolver un duro a Europa" y una política hidráulica que realmente cumpla las necesidades de ciudadanos y productores de alimentos.

SIN UPA, ASAJA Y COAG

Preguntado acerca de la ausencia de otras agrupaciones de agricultores como UPA, Asaja o COAG, el coordinador de la Unión de Uniones de agricultores ha respondido así: "Hemos hecho una llamada para que hubiese consenso, para que fuéramos todos juntos. No nos han contestado siquiera. No sé el resto, si sus agricultores lo están pasando mejor que nosotros".

Sobre la situación de los agricultores que pertenecen a su organización, ha añadido: "Tenemos este año frutales en el Ebro, que estamos tirando la fruta porque no podemos regar. Tenemos 30.000 hectáreas en Extremadura sin poder regar. Tenemos casi 40.000 hectáreas en Andalucía que no podemos regar...".

La Unión de Uniones ha detallado asimismo que estima para este año unas pérdidas de producción de cultivos de un 4.805 millones de euros y un sobrecoste estimado de los piensos de alrededor de 7.987 millones comparado con la media de los últimos cinco años, además de otros sobrecostes en factores de producción como la energía, combustibles y fertilizantes, que cifran en torno a los 1.370 millones.

UNA TRACTORADA CON ACCIDENTES

Los agricultores que llegaron pasadas los 12.00 del mediodía al Ministerio y que portaban pancartas en las que se leían frases como "Marcha de la sequía ¡Soluciones ya!" o "La muerte tiene un precio" y "+ Libertad para sembrar", colocaron un altavoz donde gritaron consignas para solicitar más apoyos, acompañadas de la canción 'Rata de dos patas' de la cantante mexicana Paquita la del Barrio.

LAS AYUDAS NO LLEGAN A LAS COMUNIDADES

Ramón Prieto, agricultor de Valladolid que asistió a la tractorada, ha incidido, en declaraciones a Europa Press, que los apoyos no han llegado a su Comunidad Autónoma.

"En otras comunidades sí las están planteando, pero que te den 100 euros por hectárea, cuando tienes unas pérdidas de 300, 400 euros por hectárea y tienes ahora mismo en septiembre que volver otra vez a arar y a intentar sembrar con una semilla que no va a haber y va a estar carísima, no te va a llegar a pagar un 20% de pérdidas de lo que estás teniendo", ha cuestionado.

Portando una pancarta de la Uniò de Pagesos, José María, agricultor de la zona del Priorat en Tarragona, Cataluña, ha advertido de que "este año con la sequía agravada, y con muchas cosas que no se podrán regar, no sé cómo vamos a terminar. Los apoyos que estaba planeando el Ministerio de Agricultura no han sido suficientes. De momento no ha llegado casi nada, ha llegado una miseria", ha lamentado.