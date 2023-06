Extremadura registra una deuda pública de 5.140 millones en el primer trimestre

Ep.

La deuda pública en Extremadura se ha situado en los 5.140 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone el 22,7 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados este jueves por el Banco de España.



Por su parte, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha subido en el primer trimestre hasta el máximo histórico 1,535 billones de euros, pero se ha moderado al 113 por ciento del PIB.



En el último año la deuda pública se ha incrementado en 81.446 millones de euros, lo que representa un repunte del 5,6 por ciento, aunque su peso en el PIB ha caído del 117,4 por ciento en el primer trimestre de 2022, al 113 por ciento entre enero y marzo de este año.



El dato marcado en el primer trimestre (113% del PIB) supera, no obstante, el objetivo del Gobierno para todo el año (111,9%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas a finales de abril.



De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse en el 111,9 por ciento del PIB en 2023 y ya bajar del 110 por ciento (109,1%) en 2024. En 2025, la previsión es que caiga al 107,9 por ciento y en 2026 al 106,8 por ciento.



Respecto al cierre de año, la deuda se ha incrementado en 32.761 millones de euros, lo que supone un repunte del 2,2 por ciento, en un contexto marcado por aún la crisis en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB ha seguido la senda descendente y ha caído del 113,2 por ciento al 113 por ciento.



LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ACUMULA EL GRUESO DE DEUDA



Por administraciones, la deuda pública se ha incrementado en todas entre los meses de enero y marzo de este año. Así, la deuda del Estado ha subido en el primer trimestre a 1.387.761 millones de euros, un 6,2 por ciento más que hace un año, lo que representa el 102,1 por ciento del PIB.



Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas ha crecido un 4 por ciento interanual, hasta los 322.211 millones de euros en el primer trimestre, equivalente al 23,7 por ciento del PIB.



En el caso de las corporaciones locales, su deuda se ha situado en 23.032 millones respecto al primer trimestre de 2021, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento. La ratio sobre el PIB se ha mantenido en el 1,7 por ciento.



Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social ha escalado hasta los 106.172 millones de euros entre enero y marzo, con un alza del 7 por ciento en un año. La ratio sobre PIB baja ligeramente del 8 por ciento de hace un año al 7,8 por ciento de 2023.



COMUNIDAD VALENCIANA Y CATALUÑA, ENTRE LAS CCAA MÁS ENDEUDADAS



Dentro de las comunidades autónomas, la deuda ha subido en términos absolutos en todas las regiones respecto al primer trimestre del año anterior, salvo en el Principado de Asturias y la Región de Murcia.



Cataluña (85.456 millones de euros), Comunidad Valenciana (55.439 millones), Madrid (37.495 millones) y Andalucía (36.744 millones) siguen concentrando en el primer trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.



A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.574 millones), Castilla y León (13.272 millones), Galicia (12.608 millones), País Vasco (11.428 millones) y Murcia (11.506 millones).



Cierran la tabla Aragón (9.109 millones), Islas Baleares (8.919 millones), Canarias (7.178 millones), Extremadura (5.140 millones), Asturias (4.212 millones), Cantabria (3.375 millones), Navarra (3.102 millones) y La Rioja (1.652 millones).



No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 43,7 por ciento, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Cataluña, con el 33,1 por ciento y Castilla-La Mancha (32,7%) y Región de Murcia (31,7%).



MADRID Y BARCELONA LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS



Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 300.000 habitantes han acumulado una deuda de 5.187 millones de euros hasta marzo, 244 millones más que en el mismo trimestre del año anterior.



En concreto, Madrid, con una deuda de 1.920 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 1.118 millones, y Zaragoza, con 623 millones.