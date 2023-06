Cereceros del Jerte y OPAs muestran sus reivindicaciones al delegado del Gobierno

Ep

Representantes del sector de la cereza del Valle del Jerte y organizaciones agrarias se han reunido este miércoles, día 14, con el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, al que han trasladado sus reivindicaciones.



También han preguntado al delegado por la tramitación de la declaración de zona catastrófica o zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, y han planteado la oportunidad que suponen los fondos de reserva de crisis a nivel europeo, o los fondos del segundo pilar para hacer frente a esta "gravísima" situación.



El secretario general de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas; el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco; el presidente de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, José Antonio Tierno; el director gerente de Afruex, Miguel Ángel Gómez, y el presidente de la Mancomunidad Valle del Jerte, José Ramón Herrero, se han reunido este miércoles con el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, para tratar sobre la campaña de la cereza.



En declaraciones a los medios antes del encuentro, Ignacio Huertas ha explicado que quieren abordar con el delegado la situación "tan grave" que vive el sector cerecero, que saben que conoce, además de interesarse por la tramitación de la declaración de zona catastrófica.



Para Huertas, "desgraciadamente" en esta zona se está ante una situación "muy grave", en la que se han perdido más de 70 millones de euros y el 80 por ciento de la producción de cereza, y necesitan que se arbitren medidas y que haya presupuesto desde todos los ámbitos, ya sea europeo, nacional y autonómico; a tenor de lo cual ha aludido a la "oportunidad" que se tiene con los fondos de reserva de crisis que se van a autorizar para una serie de países a nivel europeo por problemas e incidencias climáticas, unos por sequía como España u otros por las inundaciones como Italia.



"Parece que va a haber una parte importante de presupuesto que va a venir a nuestro país y que podría ser una de las vías por donde se podrían arbitrar medidas para los agricultores del cerezo", ha apuntillado, mientras que Ángel García Blanco ha compartido que se trata de una situación "realmente complicada" al estar en "interinidad" tanto del Gobierno central como el autonómico, por lo que van a intentar "apurar hasta el máximo".



En el caso de la Delegación, quieren solicitarle que "acelere" la declaración de esa zona de emergencia debido a una situación grave de protección civil o zona catastrófica, y ver cómo se pueden arbitrar medidas por parte de la Unión Europea. En cuanto a las medidas que puedan ser "más eficaces" para los agricultores de la cereza, ha sostenido que habrá que esperar a que entre el nuevo Ejecutivo regional y ha apuntado la posibilidad de la utilización de los fondos del segundo pilar para hacer frente a esta "gravísima situación".



"NUNCA SABREMOS LO QUE HEMOS PERDIDO"



Por su parte, José Antonio Tierno ha hecho hincapié en que esos 70 millones es una estimación porque "nunca" sabrán lo que han perdido porque no lo van a recolectar ni vender, pero sí saben que habían recolectado un 20 por ciento de la producción, y el otro 80 por ciento "se ha perdido todo, incluido la picota", en relación a la cual ha remarcado que pensaban que, por ser la variedad más tardía, "podía salvarse algún kilo más" pero ha añadido que es muy sensible al tema de la humedad o de hongos.



En este sentido, las revisiones de campo realizadas por sus técnicos ha evidenciado que dicha variedad "está igual de afectada que el resto de la cosecha", por lo que "la esperanza ya se ha desvanecido por completo y podremos decir que ese 80 por ciento de la cosecha que no se había recolectado se ha perdido en su totalidad". Una situación que afecta a unas 6.000 familias del Valle el Jerte y de zonas del Ambroz, pueblos de La Vera que también viven de la cereza o algunos de Las Hurdes.



Miguel Ángel Gómez ha puesto el acento en que están, desde el primer día, "luchando" para solventar los problemas que está teniendo el Jerte, tanto agricultores como empresas, y que desde Afruex solicitan que se pongan en marcha todas las ayudas posibles y "sobre todo" el Real Decreto 749 del año pasado, en el cual se daban ayudas a estas últimas, porque el daño a los agricultores "es mucho" y hay que ayudarles, pero también están afectadas las empresas en las que, debido a esa falta de facturación, hay unos gastos comunes anuales que tienen que solventar.



A su vez, José Ramón Herrero ha lamentado que "el desastre que hay en la comarca es enorme", han sido "muchas las pérdidas" y que la economía en el Valle del Jerte este año se va a ver afectada por dichas lluvias. "Nunca llueve a gusto de todo el mundo y sí que es verdad que estábamos sufriendo una gran sequía, pero en este caso a la comarca del Valle del Jerte y a las comarcas colindantes nos ha hecho muchísimo daño", ha concretado.



Herrero ha hecho hincapié igualmente en que los alcaldes del Valle del Jerte están trabajando "codo a codo" para buscar todas las vías de ayudas que puedan tener, ante lo que se ha referido a que esperan que los declaren como zona catastrófica y que, tras reunirse con el presidente de la Junta en funciones y aprobar el Consejo de Gobierno solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica, acuden al delegado a ver cómo están esos trámites y si se pueden agilizar "todo lo posible".



DELEGADO DEL GOBIERNO



Finalmente, Mendoza ha explicado que la Delegación ya tenía conocimiento de las circunstancias que atraviesa la producción y comercialización de cereza en el norte de Cáceres a través de las comunicaciones cursadas por distintas vías, y que desde la Mancomunidad, la organización de las cooperativas y las asociaciones agrarias les han pedido una reunión para hacer llegar sus reivindicaciones, e interesarse sobre el proceso de declaración de zona gravemente afectada por fenómenos climatológicos que conlleven una emergencia de protección civil.



Así, ha explicado en relación a dicho proceso de declaración que se está recabando la información necesaria previa para la instrucción del expediente de declaración de zona gravemente afectada, por lo que van a escucharles y ver qué información les pueden transmitir, además de la ya transmitida, y recabar los informes complementarios que sean necesarios.



Entre ellos, tiene conocimiento de que la Consejería de Agricultura está trabajando en uno "más preciso" de evaluación de daños, de términos municipales y el número de explotaciones afectadas, para poder instruir ese expediente; de modo que, "si se dan las circunstancias y se reúne la información", "tan pronto" como se reúna el expediente será transmitido a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior, encargada de tramitar este procedimiento.



En lo que a los plazos se refiere, ha subrayado que se derivan de las actuales circunstancias políticas, que "tan pronto" como tengan la documentación se tramitará, y que puede garantizar que la Delegación del Gobierno estará trabajando "permanentemente en este proceso", pero que "ahora mismo se aventuran unos cambios, unos presumibles cambios, en el gobierno de la comunidad autónoma de Extremadura" que desconoce "en qué modo podrán interferir".



Así, ha deseado que "interfieran lo menos posible en este proceso" y que "efectivamente" tengan los informes de evaluación de daños "lo antes posible" y puedan seguir adelante con el mismo.