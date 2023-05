El déficit de Extremadura alcanza 37 millones hasta el primer trimestre, el 0,16% del PIB

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el primer trimestre de este año 2023 con un déficit de 37 millones de euros, equivalente al 0,16 por ciento de su PIB, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



El déficit que ha alcanzado la administración extremeña entre los pasados meses de enero y marzo contrasta con el superávit del 0,29 por ciento de su PIB con el que cerró Extremadura el mismo trimestre del año pasado, que fue de 64 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda consultados por Europa Press.



Al igual que Extremadura, todas las comunidades autónomas han registrado déficit al cierre del pasado mes de marzo, salvo País Vasco, Asturias y La Rioja, que han contado con superávit en sus cuentas públicas al finalizar el primer trimestre del año.



De media, las comunidades autónomas han registrado un déficit del 0,16 por ciento en el tercer mes del año, correspondiente a un montante global de 2.186 millones de euros en términos absolutos, a diferencia del superávit de 407 millones con el que cerraron el primer trimestre de 2022, un 0,03 por ciento del PIB regional.



Por otro lado, el déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se ha situado en 2.538 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 51,1 por ciento respecto al año anterior y equivale al 0,18 por ciento del PIB --frente al 0,39% del mismo periodo de 2022--.



Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se ha mantenido en el 0,20 por ciento del PIB, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta abril, se ha situado en 1.660 millones de euros, lo que supone un descenso del 76,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,12 por ciento del PIB, frente al 0,53 por ciento existente en abril de 2022.



Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 10,7 por ciento, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 3 por ciento.



"Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 y certificada en 2022 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero en un comunicado.



LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL VUELVE A SUPERÁVIT Y LAS CCAA A DÉFICIT



Volviendo al déficit público, la Administración Central ha registrado un superávit de 1.088 millones a finales de marzo de 2023, frente al déficit de 4.383 millones registrado en el mismo periodo de 2022, lo que equivale al 0,08 por ciento del PIB.



Dentro de esta Administración, el déficit del Estado en marzo, en términos de PIB, equivale al 0,05 por ciento, alcanzando la cifra de 727 millones, un 87,7 por ciento inferior al registrado en marzo de 2022. De su lado, los Organismos de la Administración Central registran en marzo de 2023 un superávit de 1.815 millones.



De su lado, la Administración regional registra un déficit en el primer trimestre de 2023 de 2.186 millones, lo que equivale al 0,16 por ciento del PIB, frente al superávit del 0,03 por ciento alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 8,4 por ciento, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 3,1 por ciento.



Dentro de esta Administración, los impuestos han crecido un 8,5 por ciento (1.540 millones más), destacando los impuestos sobre la producción y las importaciones, que alcanzan la cifra de 4.477 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 13,2 por ciento hasta situarse en un total de 14.517 millones. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 768 millones de euros.



LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTAN SU DÉFICIT



Los Fondos de la Seguridad Social hasta marzo de 2023 registran un déficit de 1.440 millones, frente a los 1.219 millones también de déficit del mismo periodo de 2022. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,10 por ciento, mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,09 por ciento del PIB.



Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 7,1 por ciento (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un robusto crecimiento del 8%) frente al aumento registrado en los gastos de un 7,4 por ciento.



LOS IMPUESTOS DEL ESTADO CRECEN UN 7,8% HASTA ABRIL



En lo referente a los datos del déficit del Estado, su mejor comportamiento obedece a un incremento del 10,7 por ciento de los ingresos, frente al de los gastos, que crecen a un ritmo del 3 por ciento.



En concreto, los recursos no financieros --ingresos-- se sitúan en 80.851 millones, lo que implica un 10,7 por ciento más respecto al mismo periodo de 2022. Los impuestos alcanzan los 68.115 millones, el 84,2 por ciento del total de los recursos, y crecen un 7,8 por ciento respecto a abril de 2022.



1.596 MILLONES POR LOS IMPUESTOS A ENVASES, BANCA Y ENERGÉTICAS



Según detalla Hacienda, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 5,9 por ciento y, en concreto, los ingresos por IVA se elevan un 2,2 por ciento. Además, dentro de esta rúbrica, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el Gravamen temporal energético y el Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con un importe conjunto de 1.596 millones.



De su lado, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 25.811 millones, cifra superior en un 11,4 por ciento a la del primer cuatrimestre de 2022, debido a que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentan un 17,4 por ciento, hasta 10.292 millones, como consecuencia de que el primer pago fraccionado del año en curso, en términos de contabilidad nacional, ha sido superior en un 21,8 por ciento al efectuado en 2022. Por su parte, el IRPF se incrementa un 7,5 por ciento, mientras que el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se eleva un 15,3 por ciento.



Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzan los 72 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales descienden en un 4,9 por ciento.



82.511 MILLONES EN GASTOS DEL ESTADO



De su lado, los empleos no financieros del Estado --gastos-- se han situado en 82.511 millones hasta abril, cifra superior en un 3 por ciento a la registrada en los cuatro primeros meses de 2022.



La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 60 por ciento sobre el total de empleos no financieros. En concreto, en los cuatro primeros meses del año ascienden a 49.505 millones, un 5,1 por ciento más que el año anterior, por la dotación adicional de 1.666 millones destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para compensar el saldo global negativo de la liquidación de 2020.



Por su parte, las comunidades autónomas han sido destinatarias de 30.352 millones. En concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación se han transferido a las de régimen común 26.832 millones, un 8,9 por ciento más que el año anterior.



A su vez, el Sistema de Seguridad Social ha recibido 6.437 millones, un 5,3 por ciento más que en 2022. Las Corporaciones Locales han recibido 8.929 millones, un 16,5 por ciento más que el año anterior.



La remuneración de asalariados crece un 3,2 por ciento. Esta rúbrica, que se sitúa en 6.225 millones, está afectada por la subida del 2,5 por ciento en las retribuciones del empleo público.