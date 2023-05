Apag Extremadura Asaja valora de "muy insuficiente" el decreto de ayudas por la sequía

Apag Extremadura Asaja ha considerado "muy insuficiente" el decreto de ayudas por la sequía aprobado por la Junta y publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este pasado lunes.



Y es que, tal y como ya anunció la organización agraria, este decreto ha dejado fuera a los cultivos permanentes como el olivar, que viene de un "año difícil" por la baja producción de la actual campaña, y la viña, que está atravesando una crisis por los "precios de miseria" de los vinos.



Así pues, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, también ha considerado que la resolución recoge ayudas para la apicultura "insuficientes" y, en el caso del cereal, excluye a las sociedades agrícolas, cuestión que no comparte la organización agraria.



Por otra parte, según explica Apag en una nota de prensa, el decreto especifica que los agricultores que tengan consumidas las ayudas de mínimis, en los períodos fiscales de los últimos tres años, no podrán acceder a las ayudas ni a los préstamos blandos.



"Las ayudas que se establecen para los cereales, según los tramos estipulados por la propia Consejería de Agricultura, son discriminatorias. No se puede entender que por 20 hectáreas las ayudas sean de 100 euros y de 150 a 200 hectáreas (que es el máximo) la ayuda se reduzca a 20 euros, cuando el grado de afección es el mismo en todos los casos", ha aseverado.



Por tanto, con estas medidas, a juicio de Apag Extremadura Asaja, "difícilmente se puede afrontar una campaña más" en la agricultura y la ganadería de la región, a lo que ha añadido que, en el caso del cereal, será "inviable volver a invertir 700 euros por hectárea para no conseguir producción", concluye.