Guardiola anuncia un Decreto de sequía para impulsar infraestructuras y aumentar fondos

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha visitado Azuaga junto a su alcaldesa, María Natividad Fuentes, con motivo de la celebración de San Isidro.

Guardiola ha subrayado que el PP siempre va a estar al lado de los agricultores y ganaderos extremeños, y destaca que Azuaga es otro ejemplo más de la política de abandono y de falta de ambición del gobierno de Vara.

Además, ha recalcado que va a poner encima de la mesa medidas que solucionen de verdad sus problemas y, no va a aprobar decretos electoralistas que lleguen tarde y mal.

La presidenta de los Populares anuncia que va a aprobar un Decreto de sequía que contemple ayudas directas que sean suficientes para agricultores, ganaderos y apicultores.

Junto con ello, impulsar la construcción de infraestructuras para la captación de agua, e incrementar los fondos para mejorar la eficiencia de los regadíos y vamos a asegurar el abastecimiento a la población.

También, ha recordado que esta comarca tiene una necesidad imperiosa de estar conectada con el sur a través de la A-81 pero el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que se pare en Zafra y, avisa que va a alzar la voz y va a exigir que esa autovía llegue hasta Córdoba.

Guardiola lamenta escuchar a Vara decir que qué más da que se tarde dos meses más o dos meses menos en arreglar el socavón de la Nacional 523, porque con esas afirmaciones se nota que solo pisa la calle para ir de la moqueta de su casa a la moqueta de su despacho.

A este respecto, ha añadido que "me gustaría que le preguntase a la Extremadura de verdad, a esos autónomos, a esos transportistas, a la gente que tiene que tiene que trabajar y trasladarse a diario de un sitio para otro y que tiene que gastar su tiempo y su dinero".

Para la líder del PP, Vara es "presidente del qué más da" porque para él qué más da cómo está nuestro campo, qué más da situación de los hospitales e institutos que se caen a cachos, qué más da que los jóvenes se marchen por miles.

En este sentido, considera que "le ha dado hasta igual que se haya querido meter por la puerta de atrás el proyecto del macrovertedero de Salvatierra. Por estos y otros motivos son por los que se niega a debatir", resaltando que es un presidente agotado y, ese cansancio, lamentablemente le está llevando a faltar el respeto a los extremeños.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que Fernández Vara "ahora dice que le da repugnancia que BILDU lleve a asesinos en sus listas, algo que nos sorprende porque lleva cuatro años en silencio viendo como con su voto se perjudica en los PGE a Extremadura".

Según Guardiola, "todo el mundo sabe ya que Vara es un presidente sumiso y no va a plantar cara a Sánchez, ya lo hemos visto con la Ley del Sí solo es Sí, con la eliminación del delito de sedición y se la modificado de la malversación".

La presidenta del PP de Extremadura afirma que Vara ha decidido atar su destino a Sánchez y que diga ahora eso de BILDU tiene el mismo valor que cuando dijo que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas.

Guardiola asegura que a partir del 28 de mayo los extremeños van a tener una presidenta que no se calla, que alza la voz y que defiende el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir y el valor de la palabra para el PP de Extremadura tiene un significado importante.