UPA-UCE valora "rapidez" del Gobierno para crear ayudas directas para el campo por sequía

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha valorado este viernes la "rapidez" con la que el Gobierno nacional ha aprobado el real decreto-ley que contempla medidas urgentes para paliar las consecuencias de la sequía en el campo.



En cualquier caso, el dirigente agrario ha apuntado que "no es posible hacer una valoración en profundidad hasta que se concreten aspectos importantes de estas medidas".



Así se ha pronunciado Ignacio Huertas durante una rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha destacado que en este paquete anunciado "el eje central del presupuesto son las ayudas directas" (636 millones de euros), una cuestión que era una de las "principales reivindicaciones" de la organización.



Por ello, ha calificado estas ayudas como "eficaces para impedir la desaparición de explotaciones, sobre todo si se actúa con rapidez", tras que ha señalado que los ganaderos de la región, que incluso se están viendo obligados a sacrificar a los animales por no poder alimentarlos, vayan a poder percibir hasta el 100 por cien de las ayudas directas al encontrarse Extremadura entre las zonas más afectadas por la falta de agua.



No obstante, ha criticado que el sector del porcino ibérico extensivo no esté recogido en el real decreto-ley y que los 5 millones de euros anunciados para la apicultura sean "totalmente insuficientes", al considerar que "no dan respuesta a la crítica situación que atraviesa", según informa UPA-UCE en una nota de prensa.



Por ello, ha insistido Huertas, se hace necesaria un apoyo adicional por parte de la Administración regional a estos sectores.



Respecto al presupuesto destinado a la agricultura (276,7 millones de euros), que no ha sido aún suficientemente concretado, ha defendido que el primer sector al que deben destinarse "apoyos directos con carácter urgente" sea el de los cereales de secano de invierno, ya que, ha señalado, "los agricultores han realizado todas sus inversiones y ahora se ven que no tienen cosecha con la que pagar sus facturas".



Por todo ello, ha solicitado que se reúna "cuanto antes" la Mesa de la Sequía para terminar de perfilar estas cuestiones, así como para aplicar "criterios sociales" a las ayudas y "priorizar a las explotaciones familiares, que son la que tienen más riesgo de desaparecer".



Todo ello, según ha advertido, teniendo en cuenta que "la sequía sigue evolucionando" y que "en la Mesa habrá que seguir dirigiendo los fondos a las explotaciones que se vayan viendo afectadas".



CONVOCATORIA DEL CONSEJO ASESOR AGRARIO



En cuanto a la situación concreta de Extremadura, el secretario general de UPA-UCE ha solicitado a la Administración regional que establezca un presupuesto específico para articular ayudas complementarias a las anunciadas por el Gobierno nacional.



Para ello, ha instado a convocar al Consejo Asesor Agrario "con carácter urgente para diseñar estas medidas" con las organizaciones agrarias, tal y como se comprometió a hacerlo en el último encuentro la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.



De hecho, en la región, según ha señalado, "la principal medida" necesaria son ayudas directas complementarias, dirigidas "prioritariamente a las explotaciones familiares y profesionales, ya que son las que viven exclusivamente de esto y corren más riesgo de desaparición que otros", ha indicado, para recordar que "nunca se ha visto que por la sequía hayan desaparecido las grandes explotaciones".



Finalmente, la organización agraria ha planteado que los perceptores sean los agricultores y ganaderos que cotizan en la Seguridad Social como autónomos agrarios, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), y que se fije un techo máximo de las ayudas por explotación, ha concluido.