Extremadura, CCAA donde menos sube el precio de la vivienda frente al 2022: un 1,59%

La vivienda de segunda mano en Extremadura en abril de 2023 tuvo un precio medio de 804 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

En concreto, esta cifra registró un descenso del -0,18% frente al mes de marzo, la caída más intensa de España. Interanualmente, creció un 1,59%, la subida más contenida del país.

Así pues, Extremadura fue la autonomía más barata del país, teniendo por detrás a Castilla-La Mancha (864 euros/m²).

Mensualmente, la provincia de Cáceres (0,87%) arrojó un incremento poco significativo. Badajoz (-0,85%) registró el tercer descenso más intenso de España. Frente al pasado año, Cáceres (0,31%) fue la que menos repuntó de España y Badajoz (2,25%) subió algo más.

En cuestión de precios, Cáceres (765 euros/m²) fue la cuarta provincia más barata de España, mientras que Badajoz (827 euros/m²) fue la sexta.

Finalmente, en cuanto a las capitales extremeñas, ambas bajaron mensualmente, siendo el recorte de Badajoz (-0,44%) un poco más leve que el de Cáceres (-0,57%). Así, frente a abril de 2022, la capital de Badajoz (7,69%) creció algo más que la de Cáceres (4,15%). Con 1.268 euros por metro cuadrado en abril de 2023, Cáceres fue la quinta capital de provincia más barata. En el puesto décimo noveno estuvo Badajoz (1.546 euros/m²).

A NIVEL NACIONAL

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en abril de 2023 registró un precio medio de 2.043 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 1,35%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 7,22%.

Y es que la subida del precio de la vivienda no da tregua. "A pesar del encarecimiento de los préstamos hipotecarios, el valor del metro cuadrado no para de ascender, y son escasas las capitales en las que no resulte más caro comprar ahora que hace un año", comenta el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

En este sentido, el experto confía en que el enfriamiento de los precios se haga notar en los próximos meses. "A lo largo de 2023, lo lógico es que se vayan suavizando los repuntes, y que abandonen los porcentajes de dos dígitos porque no son sostenibles", apostilla.

Igualmente, Font apela a "la inflación que está afectando a las familias y al agotamiento del ahorro", además de "las peores condiciones financieras que ofrecen los bancos", según informa el portal inmobiliario en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el portavoz de pisos.com también apunta a la nueva Ley de Vivienda como "un factor que podría frenar la compraventa por inversión y, por tanto, tirar de los precios a la baja de forma indirecta, al rebajarse la presión".

Según sus palabras, "el hecho de que la actualización de las rentas de alquiler ya no obedezca a las reglas de mercado, contrae el interés de la compra por inversión".

De este modo, considera que aunque la vivienda continúa siendo un valor refugio a largo plazo, "si se limita la rentabilidad a porcentajes poco atractivos, se dilata la amortización del bien, lo que provoca que se empiece a mirar a otros destinos para el ahorro que no estén sujetos a injerencias políticas", concluye el directivo.