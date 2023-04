Cuca Gamarra pide bajar el IVA de carne y pescado y actualizar el IRPF

Ep.



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir al Gobierno que ponga en marcha algunas de las medidas propuestas por los 'populares' como bajar el IVA de carne, pescado y conservas, actualizar el IRPF para que se tenga en cuenta el empobrecieminto de la sociedad española con la subida de los precios, y recuperar en la declaración de la renta la deducción por hipoteca hasta que se supere esta crisis económica y se pueda "garantizar el poder adquisitivo".



Gamarra ha recordado que la bajada del IVA es una medida que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó hace meses pero "Sánchez se niega a aplicar", ante la "realidad" de que los precios siguen subiendo. Esa bajada tendría, según ha dicho, "un efecto directo en la cesta de la compra de todos los ciudadanos pero fundamentalmente de las clases medias y de las rentas más bajas".



"Tampoco podemos entender cómo con una declaración de la renta que va a generar 32.000 millones de euros más de ingresos extras en las arcas del Estado no haya actualizado el impuesto de la renta a la situación económica de las familias", ha advertido Gamarra, que ha mantenido que si los salarios reales en España han caído más de un 5%, según ha dicho la OCDE, "hay que actualizar los impuestos que se pagan" porque "si somos más pobres, si la gente tiene menos dinero, debe pagar menos impuestos adecuándolos a su nueva situación económica".



Ante esto, ha insistido en que el "único objetivo" de Sánchez "es recaudar, recaudar y recaudar", y ha criticado que el beneficiario de la inflación está siendo el Gobierno de España a través de la recaudación de los impuestos como consecuencia de esta subida de los precios y del coste de la vida.



Por ello, ha criticado el "triunfalismo" de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Nadia Calviño ante la situación económica porque "no se acompaña de la realidad de los datos", ya que en esta legislatura la inflación ha subido en España un 15%, la subyacente más de un 13% y los alimentos tienen un incremento de más del 25%.



"Esta es la realidad de la sociedad española en la que los precios siguen subiendo", ha resaltado la secretaria general de los 'populares', que se ha preguntado qué está haciendo el Gobierno de España para que los españoles puedan llegar a fin de mes, al tiempo que ha insistido en que con las medidas del PP "la gente estaría un poco más desahogada".



DEDUCCIÓN DE HIPOTECAS



Respecto a las subidas de las hipotecas, una cuestión que también dificulta la situación de las economías familiares, ha dicho que hay que recuperar la deducción de las hipotecas en la declaración de la renta hasta que se supere esta crisis. "Es fácil, solo hay que tener el interés de no querer recaudar más sino de favorecer a la sociedad española", ha advertido Cuca Gamarra en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres donde ha acompañado al candidato del PP a la Alcaldía, Rafael Mateos, en visitas a algunas empresas de la ciudad.



En este sentido, Gamarra ha abogado por apoyar a los empresarios locales para que retengan el talento de los jóvenes y creen empleos que hagan que Extremadura deje de liderar las tasas de paro juvenil, femenino y general, según los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida ayer.



"No hay propaganda que pueda tapar la realidad que hay detrás de esas cifras y es que hoy en nuestro país se destruye empleo y hay más personas paradas", ha sentenciado la secretaria general del PP que ha añadido que "hoy se invierte menos en España al tener un Gobierno de Pedro Sánchez que se ha convertido en el primer activo tóxico que genera inseguridad jurídica en nuestro país y eso no es atractivo y nos está empobreciendo".