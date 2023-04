UGT ensalza aumento de población activa gracias a las "expectativas" de creación de empleo

Ep.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha puesto en valor el aumento de la población activa en la región en el último año, un hecho que, en su opinión, obedece a las "expectativas" de creación de empleo ante la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales.



Sánchez ha realizado estas declaraciones preguntada por los medios acerca de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2023 y que arrojan que la región ha ganado 10.600 activos en el último año.



Asimismo, y en relación a los datos de paro, Patrocinio Sánchez ha lamentado la subida en 11.000 personas hasta marzo, pero ha dicho que se debe tener en cuenta también que "ha subido mucho" el número de ocupados.



"En este primer trimestre la gente, para que nos entendamos, no se apunta al paro. Yo creo que esta situación de tener más población ahora mismo activa en Extremadura, creemos o debe responder a las expectativas que se pueden o se tienen que ir abriendo en Extremadura en cuanto a la creación de empleo", ha dicho momentos antes de participar en Mérida en la entrega de los Premios Primero de Mayo.



Así, ha reseñado que no se puede olvidar que la región cuenta con proyectos industriales "muy importantes", algunos de los cuales ya han empezado, como la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo, que "van a dar estabilidad al empleo, que van a hacer crecer el PIB de la región y que son los que crean trabajos de calidad y estable".



De igual modo, otro dato que ha destacado la secretaria general de UGT Extremadura es que de las 10.600 nuevos activos en el último año, 6.200 han sido mujeres.



Por ello, y ante este contexto, Patrocinio Sánchez ha destacado que el sindicato seguirá insistiendo en las políticas activas de empleo orientadas fundamentalmente a los colectivos más vulnerables como pueden ser los parados de larga duración, jóvenes o mujeres.



"Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea, en las políticas activas de empleo, y vamos a seguir peleando por que en Extremadura, todos esos proyectos industriales que están anunciados, nos los creemos, y, lógicamente, esperemos que lleguen para que tengamos, de alguna manera, un trabajo mucho más estable, más digno y que las cifras de parados y paradas en Extremadura, a cero es imposible, pero es lo que nosotros pretenderíamos, que no hubiera ningún parado ni ninguna parada", ha recalcado.