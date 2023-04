García Bernal incide: Convocatoria de la Mesa de la Sequía es competencia del ministerio

Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha replicado a APAG Extremadura Asaja que la convocatoria de la Mesa de la Sequía es competencia del ministerio.

"Estamos siempre igual, siempre pidiendo lo mismo, las mismas cosas, en los mismos lados, que no somos competentes. La Mesa de la Sequía, la competencia la tiene el Ministerio de Agricultura, que además ya la ha reunido dos veces, pero es que yo ya no sé cómo vamos a explicar las cosas o es que la gente no se quiere enterar, algunos dirigentes de organizaciones agrarias, o no lo sé", ha aseverado a preguntas de los medios.

De la misma manera, la responsable autonómica ha insistido en que "a cada uno lo que es de cada uno" y ha recalcado que ella no le reclama a una organización agraria aspectos que no sean de su competencia porque "no procede".

"Pues esto es lo mismo", ha insistido. García Bernal ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de intervenir en la firma del convenio con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres relativo a las medidas para evitar la exclusión financiera en zonas rurales.

También, y preguntada por la comisión de desembalse que se reunirá esta semana, la consejera ha recalcado que es la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que tiene las competencias en el reparto del agua.

Así, ha esperado la consejera que tras el agua recogida tras las lluvias de diciembre la campaña sea "mucho mejor" que la del año pasado pero ha emplazado a esperar al desarrollo del encuentro.