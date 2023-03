El coste laboral sube un 7,7% en Extremadura a cierre de 2022, hasta los 2.479,2 euros

Rd./Ep.

En el cuarto trimestre de 2022, el coste laboral por trabajador subió en Extremadura un 7,7% respecto al mismo periodo de 2021 (España un 4,2%), cifrándose en 2.479,2 euros por trabajador y mes (a nivel nacional 2.996,63 euros/trabajador y mes), según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el cuarto trimestre de 2022 es la Industria (2.663,88 euros), seguido por la Construcción (2.553,55 euros) y finalmente por los Servicios (2.446,07 euros).

A su vez, el coste salarial por trabajador y mes registra en la CC.AA un aumento del 7,7% en tasa anual (en España un 4,7%). En Extremadura el coste salarial alcanza los 1.866,23 euros de media (en España 2.268 euros de media). Los otros costes registran en Extremadura una tasa anual del 7,8% (en España un 2,8%), situándose en 612,97 euros por trabajador y mes en la Comunidad Autónoma (728,63 euros a nivel nacional).

Además, para el total de trabajadores en Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral aumentan un 1,71% respecto al mismo trimestre de 2021 (a nivel nacional un 0,27%). Las horas efectivas a nivel autonómico registran una tasa interanual del 0,74% y a nivel nacional del 0,55%.

Finalmente, en el cuarto trimestre de 2022 el número de vacantes se sitúa en 1.380 en Extremadura. La mayoría de las unidades preguntadas (93,1%) contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales (94,2% a nivel nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el coste laboral medio por trabajador y mes ha subido un 4,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2022 en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.996,63 euros.



Este incremento del coste laboral, con el que se acumulan ocho trimestres consecutivos de alzas, es dos décimas superior al registrado en el tercer trimestre de 2022, cuando aumentó un 4 por ciento.



El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han subido un 4,7 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un cuarto trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.



Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el cuarto trimestre del año pasado ha repuntado un 3,7 por ciento, hasta los 1.846,15 euros mensuales.



Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el cuarto trimestre del año pasado 728,63 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 2,8 por ciento. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que han ascendido a 679,06 euros mensuales, un 4 por ciento más que en el cuarto trimestre de 2021.



El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que han descendido un 6,1 por ciento% en tasa interanual, debido al retroceso de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones sociales directas. Por su parte, las subvenciones y bonificaciones se han incrementado un 10,7 por ciento interanual entre octubre y diciembre de 2021.



Según el INE, el coste laboral por hora efectiva ha subido un 3,7 por ciento en tasa anual en el último cuarto del año pasado, hasta los 23,55 euros, debido al aumento en un 0,6 por ciento de las horas efectivas de trabajo. Por su parte, el coste laboral por hora pagada ha aumentado un 4 por ciento interanual, hasta los 19,75 euros.



El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador ha subido en el cuarto trimestre de 2022 un 4,1 por ciento en tasa interanual.



CASI LA MITAD DE LAS HORAS PERDIDAS, POR VACACIONES Y FIESTAS



Durante el cuarto trimestre de 2022 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, ha sido de 34,8 horas. De ellas se han perdido 5,7 horas a la semana, de las cuales 2,8 horas no se han trabajado por vacaciones y festivos; 2,3 horas se deben a bajas por incapacidad temporal; 0,3 horas a permisos de maternidad y paternidad, y otras 0,3 horas a otros permisos, huelgas, y razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor.



Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, las horas efectivas de trabajo a la semana se reducen a 29,2.



Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,91 euros por hora, pero debe tenerse en cuenta que los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los empleados a tiempo parcial (32,5 horas frente a 18 horas).



Según el INE, el sector de la construcción ha protagonizado el mayor repunte interanual del coste laboral en el cuarto trimestre del año pasado, un 5,4 por ciento, hasta 3.052 euros por trabajador y mes, mientras que la industria ha liderado el avance de los salarios, con un alza del 4,1 por ciento, hasta los 2.063,4 euros.



EL SALARIO DE LA HOSTELERÍA SUBE UN 12,6%, HASTA 1.351 EUROS DE MEDIA



La hostelería ha sido la actividad donde más han subido los salarios en el cuarto trimestre. Su salario medio se ha incrementado un 12,6 por ciento interanual en el cuarto trimestre, hasta los 1.351,64 euros mensuales. No obstante, el crecimiento del salario en este sector se ha moderado respecto a los incrementos interanuales que registró en el segundo trimestre (+40%) y el tercero (+15,4%).



El coste laboral total de la hostelería ha sido también el que más ha aumentado en tasa interanual en el cuarto trimestre del año pasado, un 12,3 por ciento, hasta los 1.808,8 euros por trabajador y mes, aunque sigue siendo, por cuantía, el más bajo de todas las secciones de actividad.



Junto a la hostelería destacan también los ascensos interanuales del coste laboral experimentados en el cuarto trimestre por la educación (+8,3%) y la Administración Pública (+7,4%). En el lado contrario, el coste laboral sólo ha bajado en información y comunicaciones, donde se contrajo un 1,4 por ciento.



El suministro de energía, las actividades financieras e información y comunicaciones son las que presentan los salarios más altos, con 5.064 euros, 4.051 euros y 3.317 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a la hostelería (1.351 euros), actividades administrativas (1.510 euros) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1.594 euros).



Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los han registrado País Vasco (3.564,7 euros por trabajador y mes), Madrid (3.492,3 euros), Navarra (3.302,2 euros) y Cataluña (3.214,5 euros). Por contra, los más bajos se dieron en Canarias y Extremadura, con 2.475,3 y 2.479,2 euros, respectivamente.



El coste laboral ha aumentado en todas las regiones en el cuarto trimestre de 2022. Precisamente Canarias y Extremadura, que son los que tienen los costes más bajos, han presentado los mayores repuntes interanuales, un 8,4% y un 7,7%, respectivamente, mientras que Murcia y Galicia han registrado los menores incrementos, con alzas del 0,3 por ciento y del 1,6 por ciento, respectivamente.



MÁS DE 140.500 VACANTES



El INE ha informado además de que en el cuarto trimestre de 2022 se han registrado 140.517 vacantes de empleo, de las que el 91,3 por ciento



El 94,2 por ciento de las empresas preguntadas por el INE han respondido que no tenían vacantes que cubrir entre octubre y diciembre porque no necesitaban trabajadores adicionales.



Madrid y Cataluña han concentrado el mayor número de vacantes del cuarto trimestre, con 27.551 y 26.544, respectivamente, mientras que La Rioja y Cantabria han presentado las menores cifras, con 369 y 1.239 vacantes, respectivamente.