CCOO pide subir salarios y actuar sobre márgenes empresariales para contener la inflación

El sindicato CCOO de Extremadura ha considerado necesario subir salarios y actuar sobre los márgenes empresariales para contener el impacto de la inflación.



Así, entiende que las organizaciones empresariales deben aceptar un acuerdo salarial "ambicioso y valiente" y que el Gobierno tiene que convertir la lucha contra la inflación un "proyecto colectivo", donde la carga no recaiga solo en las espaldas de los asalariados.



CCOO ha recalcado que la rebaja efectuada por el Gobierno de una serie de alimentos básicos a principios de año no está teniendo efectos en la reducción de los precios y la inflación subyacente continúa en un nivel "insostenible", haciendo que la cesta de la compra de productos básicos sea cada vez más cara y sin que eso se acompañe de un incremento de salarios parejo.



Por ello, y ante la "evidencia" de que no son los salarios los responsables de la inflación, CCOO ha hecho un llamamiento a la clase empresarial para que asuma "compromisos en la negociación colectiva" y actué "con responsabilidad" en el reparto de la riqueza.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



A pesar de los niveles de inflación, en Extremadura, el IPC interanual ha bajado hasta el 5,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el estatal está tres décimas por encima, en un 6 por ciento.



Por tanto, el dato del IPC de Extremadura mejora levemente, estando en términos aproximados de inflación como en el mes de julio de 2022, es decir, por debajo del 6 por ciento, ha destacado el sindicato en nota de prensa.



Asimismo, CCOO ha destacado que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de febrero es la misma que en el mes de enero, que fue del 2,34 por ciento, frente al 2,89 por ciento de la media estatal.



También ha expuesto que la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento en el caso de Extremadura, "no es suficiente", aunque haya bajado el IPC en Extremadura, pues todavía sigue habiendo "gran diferencia" entre ambos.



Los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que registra una variación del 19,1 por ciento en Extremadura, seguido por Bebidas alcohólicas y Tabaco, con un incremento de un 8,7 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.



La contención de la subida de la inflación ha venido de la mano de la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una bajada con respecto al año pasado de un 10 por ciento, frente a la subida en enero del 3,9 por ciento.



La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 7 por ciento, por lo que la cesta de la compra, sin tener en cuenta los alimentos sin elaborar y la energía, aumentó un 1,3 por ciento por encima del IPC.



Según el sindicato, "ésto está provocando que suban precios de primera necesidad y los salarios no vayan acompasados a la subida de la inflación, por lo que existiría una doble pérdida de poder adquisitivo del personal trabajador de las empresas y, sobre todo, en aquellos sectores menos sindicalizados, donde se están viendo fuertes pérdidas salariales".