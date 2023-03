Apicultores extremeños se manifiestan en Madrid para reclamar soluciones para el sector

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el secretario nacional de Apicultura de UPA, Antonio Prieto, han participado en la protesta, celebrada en Madrid, exigiendo solución a la "situación catastrófica" que atraviesa el sector de la apicultura, y a la que han acudido hasta 2.000 apicultores, cerca de la mitad extremeños.



"Los apicultores no pueden aguantar más, están viviendo una situación catastrófica", ha señalado el secretario general de la organización agraria, recordando que son "muchos problemas y muy graves" para este sector.



Entre ellos, ha mencionado la subida de los precios, junto a "la sequía, que ha reducido la producción un 50 por ciento y la alta mortandad de las colmenas debido a la varroa y a los abejarucos", a lo que se une, "sobre todo, la invasión de mieles de terceros países como China, que no son mieles de nuestra calidad ni ofrecen seguridad alimentaria, pero por una mala normativa de etiquetado se están metiendo como mieles españolas".



Por todo ello, UPA-UCE ha vuelto a exigir un etiquetado "justo" que diga cuál es el origen real de la miel y, si hay mezcla, que especifique qué porcentajes de mezclas lleva", así como soluciones para los abejarucos "que está generando una de las peores mortandades en las colmenas" y, por último, igualdad respecto el resto del sector agrario con el abono de los 20 céntimos por litro de combustible, suprimido este 2023 y de cuyas medidas compensatorias ha quedado fuera la apicultura.



Y, Huertas ha concluido que "esperamos tener respuesta del Ministerio y la administración regional, porque si no, desde luego, vamos a seguir movilizándonos ante una situación tan grave que puede llevar a que muchas explotaciones desaparezcan".