CSIF distingue con su I Premio Mujer Influyente 2023 a la presidenta de ATA Extremadura

El sindicato CSIF Extremadura ha distinguido este jueves, día 9, con su I Premio Mujer Influyente 2023 a la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Extremadura, Candelaria Carrera.



Un premio que ha sido entregado este jueves en un acto celebrado en el Hotel Zurbarán de Badajoz, con la presencia del presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, y el responsable autonómico del sindicato, Benito Román, así como del presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, o de la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.



En declaraciones a los medios previas al inicio del acto, Benito Román ha explicado que este galardón va en la línea de seguir trabajando por una igualdad "plena", "real y efectiva", para llevar a cabo políticas de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, así como de trabajar para evitar que siga existiendo "esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres".



En su intervención, Benito Román ha resaltado que los últimos resultados electorales obtenidos por CSIF "están siendo positivos y demoledores" para los que hacen un "sindicalismo diferente al tradicional".



De hecho, según los datos que ha aportado Román, en las elecciones del pasado 1 de diciembre, CSIF consiguió el 46,22 por ciento de representación en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, que supone "casi el doble" que en las anteriores, y en concreto, el sindicato se mantiene el primero en el sector de Sanidad, en Administración General y en Educación en la provincia de Cáceres y empatados a delegados en Extremadura.



A esto se añade, ha apuntado Román, que la semana pasada CSIF consiguió en el Ayuntamiento de Badajoz el 48 por ciento de los votos en la Mesa General de Negociación, con tres delegados más que hace cuatro años, mientras que en el Ayuntamiento de Cáceres, el sindicato obtuvo el 53 por ciento de los votos, la mayoría absoluta, con dos delegados más.



En ese sentido, Benito Román ha destacado también el "aumento tan significativo que está teniendo CSIF en el sector privado", de tal forma que ya es la fuerza sindical en la primera empresa de la provincia de Badajoz, el Grupo Cristian Lay de Jerez de los Caballeros, al igual que en la primera empresa de la provincia de Cáceres, la Casa de las Carcasas, y además son "referencias en empresas tan emblemáticas e importantes en nuestra región como Mcdonal, Zara, Iberitos".



Por todo ello, y "a pesar de estos resultados, en el que CSIF es el sindicato mayoritario en las cinco empresas más grandes" que tiene la región, como son la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres, la Casas de las Carcasas y Grupo Cristián Lay, que supone representar a "más de 70.000 trabajadores, solo en esas empresas", ha señalado el presidente de CSIF Extremadura, quien ha lamentado que "a pesar de ello, se nos excluye de forma permanente de todos y cada uno de los foros de diálogo social" de Extremadura.



Unos datos que les "anima aún más" a seguir trabajando "por esa igualdad plena" y "eficaz y real que se necesita entre hombres y mujeres", ha resaltado Benito Román, quien ha valorado además la trayectoria de Candelaria Carrera, para recibir el I Premio Mujer Influyente.



EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD



Por su parte, la premiada, Candelaria Carrera, ha considerado "un auténtico placer" este reconocimiento que le ofrece CSIF, al que ha agradecido que ponga en valor el "importante" papel que desarrollan las mujeres en la sociedad extremeña.



Al mismo tiempo, Carrera ha planteado que las autónomas siguen encontrando dificultades añadidas desde que inician su actividad hasta que se jubilan, pese a estar liderando el crecimiento en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) los últimos 10 años, en Extremadura también, y al hilo de lo cual ha matizado que en 2022 se perdió afiliación, tanto de hombres como de mujeres, pero que mientras que los autónomos caían un 1,3, las mujeres lo hacían solo en un 0,3.



Asimismo, se ha referido a la falta de cultura emprendedora y que ello provoca que "muchas buenas ideas no se acaben convirtiendo en buenos negocios", tras lo que ha lamentado que los negocios constituidos por mujeres siguen teniendo mucha menos capacidad de encontrar financiación privada que los constituidos por un hombre.



"Esto hace que nuestras empresas nazcan en unas condiciones inferiores en competitividad y que no invirtamos en recursos tan importantes como el marketing, como la publicidad o como herramientas tecnológicas", ha continuado, junto con que "por supuesto el gran caballo de batalla" sigue siendo la conciliación de la vida laboral y familiar y que "muchas" autónomas deciden cerrar sus negocios, a pesar de que son rentables, "porque son incapaces de gestionar el tiempo".



Sobre esto último, la presidenta de ATA Extremadura ha subrayado que se necesitan medidas de corresponsabilidad, que se fomente también desde la educación que entiende que es "la base de todo", y una estrategia global "ambiciosa, coordinada, con medidas eficaces que se puedan evaluar y que tengan una dotación presupuestaria suficiente". Y es que, como ha reconocido, "es cierto que hay medidas sueltas pero se pierden" y "no son suficientes" para conseguir los objetivos que se necesitan.



Finalmente, ha ahondado en la brecha digital como otra realidad que afecta especialmente a las emprendedoras rurales, que, además, se enfrentan con el problema de la falta de infraestructuras, y ante lo cual ha sostenido que se necesita articular formación y programas individualizados, personalizados, y adaptados al horario de las mismas, y que también quieren guarderías y centros educativos que sean gratuitos de 0 a 3 años y una tarifa plana para todas aquellas mujeres que quieran emprender, sobre todo en el ámbito rural.



"Somos decisivas para evitar la desertización de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y esa es una realidad insoslayable que nadie puede negar", ha apuntillado Carrera, que ha concluido que no se puede hablar "permanentemente" de la necesidad que se tiene, "y además a través de normas", para que Extremadura y otras comunidades del país no sufran el fenómeno de la despoblación, cuando "realmente" no se está dotando de los medios ni de aquello que "necesitan".