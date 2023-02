Las exportaciones extremeñas rozaron los 3.000 millones en 2022, un 24,7% más que en 2021

Las exportaciones extremeñas en 2022 se cifraron en 2.977,1 millones de euros, un 24,7% más que las del año anterior, por encima de la media nacional, con un 22,9%.



Por su parte, la importaciones cerraron el año en la región con cómputo acumulado de 2.287,8 millones de euros, que suponen un crecimiento interanual del 19,5%, frente al 33,4% del conjunto del país, según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



En concreto, el 70,6% de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores. Por un lado, Alimentos, cuyas ventas fueron de 1.384,5 millones de euros, y, por otro, Semimanufacturas no químicas, que se situó en 716,4 millones, con crecimientos anuales del 20,3% y el 38,2%, respectivamente.



Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de Otras mercancías (496,8%), Semimanufacturas no químicas (38,2%) y Productos químicos (27,1%), de modo que no hay ningún sector que presente reducciones.



Con respecto al ranking de países, se observa un aumento generalizado de las exportaciones a los principales clientes de Extremadura, con Portugal (39,9%), Italia (34,4%), Francia (28,1%), Reino Unido (27,7%) y Alemania (24,4%).



En lo referente a las importaciones, el 34,2% (782,4 millones de euros) corresponde a Bienes de equipo, que disminuye un 3,8% con respecto a 2021. Entre los sectores que más incrementaron las importaciones se encuentran Semimanufacturas no químicas (83,2%), Manufacturas de consumo (74,3%) y Bienes de consumo duradero (43,4%).



Por países, Portugal encabeza el ranking de las importaciones con 497,3 millones de euros, seguido de China con 406,3 millones y Países Bajos con 333,3 millones de euros. En relación con el año anterior han aumentado las compras a Alemania (76,8%), China (42,8%) y Países Bajos (20,3%).



DATOS DICIEMBRE



Además, respecto a los datos que deja el último mes de 2022, las exportaciones registradas en Extremadura en diciembre alcanzaron los 221,6 millones de euros, un 16,1% más que en el mismo mes del año anterior.



De estas exportaciones, 102,8 millones de euros (el 46,4% del total) corresponden al sector de Alimentos, que experimenta un crecimiento de 13% en tasa interanual. Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en Otras mercancías que multiplica su valor por 17, pasando de representar el 0,02% del total exportado al 0,25%, Sector automóvil (241,4%) y Materias primas (48,7%).



Finalmente, el valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 249,3 millones de euros, un 39,1% más que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que aumentaron sus importaciones destacan Manufacturas de consumo (120,3%), Bienes de equipo (86,8%) y Otras mercancías (80,8%). El sector que registró mayor tasa de variación negativa fue Bienes de consumo duradero (-45%).