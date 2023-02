Proveedor extremeño Totalers Perseida Belleza en lotes de Mercadona especial San Valentín

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ofrece los aciertos más románticos para San Valentín a los “Jefes” (clientes).

Así pues, sólo en estos días, la Perfumería de Mercadona invita a celebrar el 14 de febrero para ella con el lote Kiss Me, realizado por el Proveedor Totaler Laboratorios Neum Spain (Rafelbuñol, Valencia), y el eau de parfum Toujours for Her, de Perseida Belleza (Jerez de los Caballeros, Badajoz).

Mientras que para él dispone del lote Touring for Him, de Laboratorios Neum Spain, y el eau de parfum Toujours for Him, de Perseida Belleza, según informa Mercadona en una nota de prensa.

A su vez, el toque más dulce lo ponen el Corazón Crujiente de Mercadona, un pastel de nata y crema de avellana crujiente de color rojo brillante con efecto espejo que elabora el Proveedor Totaler Pastisfred en sus instalaciones de Montblanc (Tarragona), y el Corazón de Chocolate, elaborado por el Proveedor Totaler Kokoa Origens en Martorell (Barcelona), que además es apto para celíacos.