Creex considera "preocupante" la tendencia negativa de la afiliación en Extremadura

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, considera "preocupante" la cifra de paro registrado correspondiente de enero, y particularmente le "inquieta" la caída de afiliación a la Seguridad Social, que sigue la tendencia adversa de los últimos meses.



A través de una nota de prensa, Peinado lamenta que no están siendo capaces de "revertir una situación que genera problemas" en los sectores productivos más intensivos en mano de obra, donde "impera la estacionalidad".



Por este motivo, reclama medidas "contracíclicas" que vayan corrigiendo la situación, ya que con el actual cuadro macroeconómico y las "incertidumbres geopolíticas" hay que "activar decididamente" la llegada de los fondos Next Generation porque "de ello dependen muchos proyectos de inversión productiva".



A su vez, Peinado lamenta que el nivel de ejecución de estos fondos a nivel estatal no llegue al 30% y que en el plano autonómico el porcentaje sea aún mayor "porque los fondos no están llegando a la economía real" y se están "paralizando inversiones", no solo de grandes proyectos que ayuden a cambiar el modelo productivo, sino para apoyar a las empresas que ya hay en Extremadura, para que "puedan crecer y se generen nuevas empresas", concluye.