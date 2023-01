Caja Rural de Extremadura y Ribera Guadiana amplian su colaboración para promocionar vinos

Caja Rural de Extremadura y el Consejo Regulador de la DO Ribera del Guadiana han acordado ampliar la colaboración que ambas entidades mantienen para promocionar los vinos acogidos a la denominación de origen extremeña.



El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la presidenta de Ribera del Guadiana, María Luisa Regaña, han subrayado este acuerdo, durante un encuentro celebrado en el stand de la entidad financiera en Agroexpo, con la presencia del director general de la Caja, Juan Palacios; la secretaria del Consejo Regulador, Catalina García, y el director gerente de la DO, Francisco Javier López.



El presidente de Caja Rural de Extremadura ha destacado que "somos la entidad más comprometida con la promoción y difusión de los mejores productos de nuestra tierra y vamos a seguir siéndolo con la renovación de acuerdos como este que nos une a Ribera del Guadiana".



Mientras, la presidenta de Ribera del Guadiana ha señalado que "estamos en la segunda edición, pero ya ha sido imitado en otra denominación de origen", agradeciendo el "apoyo constante" de la entidad.



El acuerdo también incluye la promoción de los vinos genéricos de la DO Ribera del Guadiana en el stand que Caja Rural de Extremadura instala en las principales ferias comerciales de la región.