Acopaex apuesta por cooperativismo y explotación como claves del futuro agroalimentario

La fuerza que aporta la unión en torno al cooperativismo, la apuesta por la segunda transformación productiva agraria y el impulso a la exportación son las claves para el futuro de la producción agroalimentaria, tal y como ha destacado el grupo cooperativo Acopaex en sus XVI Jornadas Técnicas.

En la cita, celebrada durante dos días en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, han participado 200 agricultores y técnicos de Acopaex y de sus cooperativas socias.

En este sentido, el presidente de Acopaex, Domingo Fernández, ha reseñado las "buenas" perspectivas productivas que hay para la presente campaña, tras un año 2022 que ha calificado como "muy complicado", pero en el que la entidad ha incrementado su facturación respecto al ejercicio anterior por la subida de precios en origen, que han "compensado" la baja producción registrada por la falta de agua.

"Si los agricultores que no pudieran sembrar porque no había agua para el riego hubieran cosechado como un año normal, hubiese sido un año de récord para Acopaex. No obstante, las perspectivas hoy son muy distintas a las del año pasado por esta fecha y esperamos que la campaña sea normal, que todos los agricultores puedan sembrar y recoger y que se rebajen los costes de producción y de transformación", ha explicado Fernández durante la inauguración de las XVI Jornadas Técnicas.

El presidente de Acopaex ha destacado también que el futuro del sector agroalimentario pasa por la exportación y por continuar apostando por la transformación de producto para llegar al producto terminado e incrementar el valor añadido que ello aporta a la economía de Extremadura.

PARTICIPANTES

La inauguración de las XVI Jornadas Técnicas ha contado, asimismo, con la presencia de los alcaldes de Don Benito y de Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, y quienes han subrayado también la importancia del cooperativismo extremeño y el ejemplo que representa Acopaex, señalando la fuerza que aporta la unión en torno a una cooperativa.

La ponencia inaugural de estas jornadas ha corrido a cargo del ingeniero agrónomo y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, quien ha abordado la agricultura ante tiempos de complejidad, haciendo referencia a los "desajustes" en el mercado y su influencia en agricultores y ganaderos, indicando además que la gestión agrícola va a ser cada vez más compleja y técnica "y eso tiene una parte buena, y es que la agricultura será más rentable y profesional", según explica en una nota de prensa Acopaex.

En ello ha incidido también el director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, quien ha analizado el futuro de la producción agroalimentaria en la Unión Europea. Trenzado ha subrayado la oportunidad que supone el hecho de que España sea la séptima economía agroalimentaria del mundo.

"En Bruselas ya no se habla de la PAC de ahora, sino de la del futuro. Por tanto, habrá política agraria en el futuro y la cuestión es cómo la vamos a condicionar. La sostenibilidad ambiental ha venido para quedarse, que siempre la hemos practicado en el sector agrario pero no la hemos comunicado. Tenemos que cambiar la reivindicación por la comunicación", ha señalado Trenzado.

Asimismo, las XVI Jornadas Técnicas del grupo cooperativo Acopaex se han estructurado en torno a diversas ponencias y mesas redondas que han abordado también el uso sostenible de fitosanitarios y la fabricación y distribución de alimentos, entre otros asuntos.

Para ello, se ha contado con Fabienne Monning, responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la División Soluciones Agrícolas de BASF; con Herminia Moreno, de la Dirección de Calidad e I+D de Carnes y Vegetales, y con Nuno Saravia, de Uni2food/Aldi Nord.

Cabe recordar que Acopaex es un grupo cooperativo extremeño que está integrado por 14 cooperativas activas y alrededor de 2.000 socios agricultores, siendo actualmente "referente" del cooperativismo extremeño, con una "fuerte importancia" en cultivos como el tomate, el maíz la aceituna, la fruta o el arroz.