CCOO urge que los "importantes beneficios empresariales" se reflejen en los salarios

CCOO de Extremadura ha criticado que los salarios de los trabajadores sean "los grandes perjudicados de la alta inflación", mientras las empresas "obtienen cada vez mayores beneficios", ya que los precios, a pesar de moderar su incremento, "siguen en niveles muy elevados, especialmente en productos básicos de la compra como la alimentación".



En ese sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, ha señalado que "los datos demuestran que empresarios no dejan de mejorar sus cuentas de resultados sin que eso se refleje en los sueldos", por lo que, a su juicio, "ha llegado la hora de que actúen con responsabilidad y accedan a subir salarios" para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.



De esta forma, a través de una nota de prensa, ha valorado esta organización sindical los datos del IPC relativos a diciembre, señalando que los precios han subido en Extremadura un 0,3 por ciento con respecto a noviembre, de forma que la región ha cerrado 2022 con una tasa interanual del 6,5 por ciento.



Ante esta situación, CCOO considera "evidente que una de las principales tareas que tendrá por delante" en 2023 será la de "hacer frente a la diferencia entre precios y salarios", algo que se hará por un lado, con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, que para el sindicato debe situarse entre los 1.082 y los 1.100 euros, y, por otro, con la revisión de los salarios durante las negociaciones de los convenios colectivos en base a los resultados de las empresas.



En ese sentido, Alberto Franco insiste en la reivindicación de CCOO de Extremadura de incluir en los convenios colectivos de la región cláusulas de revisión salarial con referencia al IPC que "permitan compensar la pérdida de poder adquisitivo de manera automática".



Cabe recordar que los precios se incrementaron en diciembre en Extremadura un 6,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, 12 décimas menos que el pasado mes, mientras que en el conjunto del país, la subida de los precios ha sido del 5,7 por ciento, con una variación mensual de 16 décimas menos que la del mes de noviembre.



Así, señala CCOO que el dato del IPC de Extremadura, es la más baja de todo el año, terminando el año con el mismo índice general que cuando empezó en enero del 2022.



En ese sentido, apunta que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de diciembre ha sido del 2,81 por ciento, frente al 2,78 por ciento de la media estatal, por lo que considera CCOO que "la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento en el caso de Extremadura, no es suficiente para paliar la subida del IPC".



Ante esta situación, los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido alimento y bebidas no alcohólicas, que registra una variación del 15,7 por ciento en Extremadura, seguido por muebles y artículos para el hogar, con un incremento de un 8,5 por ciento y por una variación de un 7,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior en Restaurante y Hoteles



Así, la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 7,6 por ciento, con lo que se sitúa por encima del IPC general en un 1,1 por ciento.



Finalmente, señala el sindicato que esta situación se ha dado "por las medidas aprobadas por el Gobierno para la bajada de la inflación", entre las que ha citado la bajada del IVA de un 4 a un 0 por ciento en alimentos de primera necesidad y la bajada del impuesto de la electricidad y el gas.