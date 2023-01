Ayudas estatales y regionales "satisfarán expectativas" de Envision para la gigafactoría

Ep.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha subrayado que el proyecto de fábrica de baterías de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres) "sigue adelante", así como que las diferentes ayudas y opciones que desde el Gobierno de España y la Junta de Extremadura se han trasladado a la empresa "satisfarán" las "expectativas" para el desarrollo de dicha iniciativa industrial.



Además, "habiendo finalizado ya el periodo de información pública no han sido presentadas alegaciones" y "habrá por tanto DIA y autorización ambiental integrada próximamente" para este proyecto.



De este modo lo ha planteado Rafael España en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea a petición del PP para informar sobre el establecimiento de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y la pérdida del primer PERTE al vehículo eléctrico, y en la que ha apuntado que es el Gobierno central la autoridad competente para aprobar o denegar el acogimiento a dicha medida, al tiempo que ha lamentado las "dudas" que el PP pretende "sembrar" sobre el proyecto, que "no cumplía con las bases reguladoras" para beneficiarse del primer paquete de ayudas.



En todo caso, el consejero ha incidido en que "los hechos y certezas hacen mirar con optimismo el desarrollo de este proyecto" porque desde "el primer momento" el Gobierno de España con el "apoyo" de la Junta "han trabajado con la intención de viabilizar este proyecto, de que sea posible su desarrollo", y ha pedido al PP "confianza en el trabajo realizado hasta el momento por la Junta de Extremadura".



Así, como "cuestiones relativas que hacen pensar y que confirman que el proyecto sigue adelante", ha señalado que el Grupo Envision "ha reafirmado sus planes de inversión en España pese a no contar con los fondos del PERTE", y en este sentido ha recordado el comunicado oficial del pasado 25 de octubre en la que la empresa mostraba su "compromiso de convertir a España en el centro de sus actividades en Europa", tanto para la factoría de Navalmoral de la Mata como para las plantas de hidrógeno verde y electrolizadores en Castilla-La Mancha y para la planta de montaje de turbinas eólicas en Castilla y León.



También ha añadido el consejero que el promotor (Envision) de la factoría de Navalmoral de la Mata presentó la solicitud de autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental del proyecto de planta de fabricación de baterías de iones de litio en dicha localidad como paso previo a otras autorizaciones posteriores, y "habiendo finalizado ya el periodo de información pública no han sido presentadas alegaciones" y "habrá por tanto DIA y autorización ambiental integrada próximamente".



Además, ha explicado Rafael España que el pasado 2 de diciembre Envision solicitó formalmente las ayudas públicas correspondientes a los incentivos regionales que concede el Estado para construir la gigafactoría en Navalmoral, por valor de en torno a 113 millones de euros (alrededor del 11 por ciento del total del presupuesto, valorado en unos 1.000 millones de euros).



Así, una vez revisada y complementada esta información por la Dirección General de Empresa de la Junta y analizada y aclarada y cumplimentadas las "faltas que tenía", se remitió el pasado 29 de diciembre a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, ha añadido el consejero.



De igual modo, otra "realidad", según ha explicado Rafael España, es la disponibilidad de terrenos y la adjudicación formal del suelo destino para la gigafactoría tras una reserva realizada por Envision el pasado mes de diciembre (sobre 1,2 millones de metros cuadrados).



Además, la Junta ha "asegurado" los recursos hídricos necesarios, puesto que se han iniciado los trámites para licitar la conexión con el embalse de Valdecañas; y se han realizado los trabajos de sondeo para el estudio geotécnico y topográfico durante el pasado mes de diciembre.



AYUDAS COMPLEMENTARIAS



Por último, y como "alternativas" a la denegación de la ayuda de la primera convocatoria del PERTE y a la espera de la segunda anunciada recientemente, donde "además se pretende orientar de forma más específica al ámbito de fabricación de baterías y proyectos aislados", el consejero ha apuntado que Envision ha señalado también su intención de presentarse, de tal modo que serán "complementarias y no excluyentes" las diferentes ayudas y opciones que desde el Gobierno de España y la Junta se han trasladado a la empresa.



En concreto, se ha referido en este punto a los incentivos regionales; el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva "con reuniones y previsión de solicitud la próxima semana por parte de la empresa ante el órgano Sepides"; y los préstamos y participaciones a través de la empresa pública Avante. "Vías de financiación que satisfarán las expectativas trasladadas por el promotor del proyecto para la primera fase que suponen 10 gigawatios/hora/año de producción con un futuro de ampliación hasta los 50 gigawatios, por tanto cuadriplicando la inversión inicial", ha remarcado.



"Abordamos por tanto con esperanza, ilusión, ambición y coraje los retos que van a realizarse a través de la implantación de estos proyectos industriales, el cambio de relato que va a permitir posicionar a esta región en el suroeste español como un firme destino empresarial, muy competitivo en términos de atracción de inversiones, capital y generación de riqueza y empleo de calidad", ha concluido el consejero de Economía.