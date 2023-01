Agricultores producciones excluidas de ayudas por guerra Ucrania se manifestarán en Mérida

Ep.



Agricultores extremeños de producciones que han sido "excluidas" de las ayudas concedidas por las distintas administraciones nacional y regional para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania se manifestarán el próximo 24 de enero en Mérida para reclamar medidas que les permita "sobrevivir".



Así, convocados por APAG Extremadura Asaja, APAG Asaja Cáceres y UPA Extremadura, los participantes, fundamentalmente del sector apícola, reclamarán "soluciones rápidas" para los "problemas muy serios" que sufren sus producciones, según ha explicado en rueda de prensa este jueves en rueda de prensa en Mérida el presidente de la primera organización agraria, Juan Metidieri.



A la espera de recibir la autorización pertinente de la Delegación del Gobierno, los convocantes pretenden partir a las 11,00 horas desde la estación de autobuses de la capital extremeña, para dirigirse a la residencia oficial del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hasta las 14,00 horas aproximadamente.



En la misma comparecencia ante los medios, el presidente de APAG Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha señalado que "de nuevo el campo desgraciadamente tiene que salir a la calle como consecuencia de la desgraciada situación que padecen determinados sectores".



Así, ha criticado que algunos sectores han quedado "excluidos" por parte de la Administración regional de las ayudas que se le han dado a otros por la guerra de Ucrania. Entre ellos ha lamentado que el sector apícola "ha quedado sin un solo euro de ayuda como consecuencia de la guerra de Ucrania", cuando vive una situación "límite", ya que a la enfermedad de la varroa y de la sequía, se une el encarecimiento de los costes, lo que provoca que el mismo "está llegando a una situación límite".



Con ello, y tras reivindicar a la Junta "una ayuda" para los apicultores de entre 4 y 8 euros para las colmenas, ha defendido que el próximo 24 de enero los apicultores extremeños y otros agricultores afectados por la guerra de Ucrania que no han recibido ayuda reivindicarán ante la Junta que "regresen las ayudas" al sector.



SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA MIEL



A su vez, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha indicado que el mercado de la miel "está paralizado" porque las envasadoras y distribuidoras "han decidido comprar miel de otros países" como China o Uruguay que "son mieles de peor calidad pero que vienen a precios muy por debajo a los que se pueden producir" en España.



Así, ha advertido de que "el sector apícola está viviendo una situación dramática que necesita una actuación por parte de las administraciones y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna de las administraciones"; y ha criticado que en Extremadura "no se ha dado apoyo" al sector, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades.



Al mismo tiempo ha criticado que a nivel nacional "se ha quedado fuera a los apicultores" de la ayuda de 20 céntimos para combustible. "Todo esto lo que genera es que hay una total inactividad con respecto a las respuestas del sector, que vive una situación de gravedad", ha señalado Huertas, quien no ha descartado también manifestaciones a nivel nacional para que se afronten las reivindicaciones del campo.



Con ello, ha pedido que se incorpore a los apicultores a la ayuda de 20 céntimos en gasóleo; y que la administración se "involucre más" en solucionarlos problemas sanitarios de la varroa, porque "las medidas hasta ahora no son eficaces y pueden acabar cargándose al sector".



En este sentido, el responsable de UPA-UCE Extremadura ha subrayado que los agricultores pretenden el próximo 24 de enero lanzar una "llamada de socorro", porque "el sector verdaderamente necesita de apoyo para poder subsistir y de una actuación urgente por parte de la comunidad autónoma que hasta ahora no ha existido ni se le espera".



PROBLEMAS "MUY SERIOS"



Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha defendido la convocatoria de manifestación del próximo 24 de enero porque "hay problemas muy serios en el agro extremeño" y "hasta ahora la única respuesta" de la Administración "es la callada".



Allí solicitarán los participantes "soluciones rápidas" porque se viene de un año "muy malo, muy crítico", en el que uno de los sectores que más lo necesitaban, como la apicultura, "se han quedado fuera" de las ayudas, y aprovecharán también para reclamar mejoras para otras producciones.



Con ello, dentro de las reivindicaciones, Metidieri ha explicado que van a seguir luchando por que se oficialicen los costes de producción "ya" para "garantizar unos precios razonables y que no se hagan los contratos a pérdidas como viene ocurriendo".



También, piden que se habilite la quema controlada de rastrojos; y hasta que se arbitren "soluciones" que se habiliten préstamos a todo el sector y a las producciones más afectada "al cero por ciento con dos años de carencia".



Finalmente, Metidieri ha hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos y cooperativas para que se sumen a la manifestación del 24 de enero en Mérida, porque "entre todos es más fácil que se nos escuche y de conseguir los objetivos".