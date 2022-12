CCOO Extremadura reclama un Pacto Nacional por la Industria

Ep



El sindicato reclama un Pacto Nacional por la Industria, en relación al cual reclaman que haya un pacto en el que se le de participación a los agentes sociales.



Así lo ha señalado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, acompañada por el secretario general de la Federación de Industria, Satu Lagar, donde ha recordado que desde el sindicato están luchando por un Pacto por la Industria a nivel estatal, también en la región extremeña, y que ya este verano tuvo lugar una "gran" concentración en Madrid "con todo el activo sindical, precisamente para reivindicarle al Gobierno central que ahora es el momento de revisar esa Ley de Industria".



Sobre esta última, ha defendido que "no tiene sentido" que hayan pasado 20 años con esta misma ley", cuando "evidentemente" el tejido productivo ha cambiado, y también las necesidades, a la vez que se necesita contemplar los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, tras lo que ha expuesto que todo eso se hará en una nueva ley.



En este punto, Encarna Chacón ha señalado que el Gobierno está "limitando las capacidades de interlocución" del sindicalismo de clase en este "nuevo formato que está preparando en ese anteproyecto de ley", ante lo cual lo que están exigiendo desde CCOO en todas las comunidades con una recogida de firmas "masiva" que se ha hecho en todo el país es que el Gobierno y, en este caso el propio Ministerio de Industria, "tenga la interlocución necesaria e imprescindible".



También que escuche a los trabajadores del país como quieren "perfilar ese nuevo futuro de la industria" para no quedar "obsoletos" como ocurrió en la pandemia, según Chacón, para quien las transformaciones se tienen que hacer desde el consenso y el diálogo, y por eso se desarrolla esta concentración, para la entrega de dichas firmas ante la Delegación.



Así, han trasladado al delegado del Gobierno de Extremadura, Francisco Mendoza, la "preocupación por la deriva que está teniendo esta política que está llevando el Gobierno".



VERTEBRAR EL PAÍS



Sobre los aspectos que les preocupan de dicha política y hacia donde cree que debería ir esa transformación, en general y en Extremadura en concreto, la secretaria regional de CCOO ha sostenido que cualquier transformación tiene que servir para vertebrar el país y que no puede haber "trabajadores de primera y de segunda", o "regiones de primera o de segunda", de manera que este nuevo Pacto por la Industria "debe recoger fundamentalmente esa capacidad de vertebrar, de ser solidarios".



"También en las comunidades donde menos hemos tenido un desarrollo industrial", ha agregado, en aras de que se fomente para que "realmente" las condiciones de vida de la gente en la región "sea con mayor calidad", puesto que la industria "trae pareja" empleos de mayor calidad, de mejor retribución o mejores condiciones. "Y nuestra región si adolece de algo de eso es precisamente de tener un tejido productivo e industrial que mejore nuestras potencialidades", ha defendido.



A este respecto, ha apuntado que llevan "años" reivindicando este Pacto por la Industria y que "es verdad" que, con este Gobierno, tenían "la esperanza de que sí iba a escuchar a los trabajadores y trabajadoras del sector y a toda la confederación" de un sindicato que está en "esta pelea de tener este Pacto por la Industria".



Al mismo tiempo, ha incidido en que "ahora mismo" en el terreno legislativo ya han sacado el anteproyecto de ley "sin contar para nada con la parte social, en este caso los sindicatos de clase representativos", tras lo que ha subrayado que son "el primer sindicato en este país y esta región para hablar de industria y sin embargo no están contando con nosotros".



Sobre la mencionada recogida de firmas, Encarna Chacón ha detallado que se iban a entregar en la mañana de este jueves y que en Extremadura se trata de más de 1.000 firmas pese a que en principio la propia confederación estableció unas 500. Sin embargo, han hecho un trabajo "por encima de las expectativas para recoger una cantidad suficiente para presionar este Gobierno", y que este "escuche, que es lo que estamos pidiendo, escuchar, continuar con el diálogo social que es importante para la industria, para los trabajadores, para el futuro de nuestro país".



Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Extremadura, Satu Lagar, ha remarcado que lo que vienen a reivindicar ante la Delegación es que haya un pacto de la industria "en el que se le de participación a los agentes sociales, que se le de participación a los trabajadores y a las trabajadoras" como los que le acompañaban en esta concentración, que son delegados de la federación a la que representa y trabajadores de la industria en Extremadura.



Para Lagar, "si hace falta industrializar España o retomar la industrialización de este país, en Extremadura hace falta todavía mucho más porque estamos muy por detrás de industria con respecto al resto de comunidades", ante lo cual ha reivindicado que se le de participación a los agentes sociales y a los trabajadores del sector de la industria en ese pacto por la industria "que el Gobierno pretende sacar a nivel estatal unilateralmente y sin contar con la participación de los sindicatos".



Ya el día 21 de junio en Madrid se manifestaron miles de trabajadores del sector industrial para decirles que "no podían seguir con ese acuerdo adelante", "han estado parados" y les "han sacado ahora el pre-acuerdo" en el que "nos dan algunos aspectos de participación", ha señalado Satu Lagar, que considera que "siguen siendo insuficientes", y por eso este jueves están ante la Delegación para entregarle al delegado del Gobierno las 50.000 firmas, más de 50.000 firmas que se han recogido a nivel estatal, y más de 1.000 firmas recogidas en la comunidad.