19.500 extremeños han recibido ayuda de 200 euros del Gobierno para mitigar la inflación

Un total de 19.565 extremeños han recibido ya la ayuda 200 euros aprobada por el Gobierno central para "mitigar el impacto de la elevada inflación".



En concreto, por provincias, esta ayuda de 200 euros ha llegado a 13.336 beneficiarios en la provincia de Badajoz, por un importe total de 2.667.200 euros, y a 6.229 personas en la provincia de Cáceres, por valor de 1.245.800 euros.



Cabe recordar que los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de junio son trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros.



El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022.

Además, quedan excluidos de esta ayuda los pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser colectivos ya beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno como el incremento un 15 por ciento de las pensiones no contributivas y del IMV, mientras que "los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC".



Por tanto, el objetivo de esta ayuda de un pago único de 200 euros, recogido en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, es "paliar los efectos del encarecimiento de precios en las rentas bajas que no se beneficiaban de las anteriores normativas".



El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año superado el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago.



Finalmente, recuerda la Presidencia del Ejecutivo que esta ayuda de 200 euros se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país que ya ha permitido movilizar 35.000 millones de euros, entre las que se encuentra una rebaja de impuestos de 10.000 millones de euros mediante la reducción del IVA del gas o de la luz.

También recoge medidas destinadas a la clase media y trabajadora como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o la gratuidad del transporte en Cercanías, Rodalies y Media Distancia.