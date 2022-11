Jamón Cárnicas Villar y cava Extrem de Bonaval, Premios Espiga Jamón Ibérico y Cava 2022

Ep.



El jamón ibérico de bellota de Industrias Cárnicas Villar y el cava Extrem de Bonaval, brut rosado, de Bodegas López Morenas han logrado los principales galardones de los XXIII Premios Espiga Jamón D.O. Dehesa de Extremadura y los VII Premios Espiga Cava de Extremadura, respectivamente que concede Caja Rural de Extremadura.



Estos premios se han dado a conocer este jueves en el transcurso de la gala que se ha celebrado en la Finca El Toril, en la que han estado presentes, entre otras autoridades, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretario general de la DOP Cava, Alexandre Comellas; la presidenta de la DOP Dehesa de Extremadura, Elena Diéguez; el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el director general de la Caja, Juan Palacios, entre otras autoridades.



Así, en el caso del XXIII Premio Espiga al Jamón Ibérico D.O. Dehesa de Extremadura, el galardón Espiga Oro ha correspondido a Industrias Cárnicas Villar, que produce en Burguillos del Cerro, mientras que el diploma para el ganadero proveedor de la pieza premiada ha sido para José Barroso.



Por su parte, el Espiga Plata ha recaído en Antonio Centeno, empresa ubicada en Zalamea de la Serena, con diploma para el ganadero Mariano Sánchez Rodríguez, mientras que el Espiga Bronce ha sido para Embutidos Morato, de Los Santos de Maimona, con diploma para el ganadero Santiago Pérez Martínez.



En cuanto a los VII Premio Espiga Cava de Extremadura, el máximo reconocimiento ha correspondido a Extreme de Bonaval Brut Rosado, de las Bodegas López Morenas, producido en Almendralejo, que además ha recibido el Premio Gran Espiga por haber alcanzado la puntuación más alta del concurso, al que este año han concurrido 59 muestras de 12 empresas, récord de participación.



Como muestra de los ajustados resultados del concurso, su director técnico, Emiliano Zamora de Alba, ha apuntado que la puntuación de cuatro cavas ha estado a menos de un punto de diferencia.



Este cava Extrem de Bonaval también ha recibido el premio Espiga Oro en la categoría de cavas premium, donde las Bodegas López Morenas han conseguido también el galardón de plata con Extrem de Bonaval Brut Blanco y la Espiga Bronce con Bonaval Brut Nature Blanco.



En el apartado de cavas mayores de 12 gr/l, el premio Espiga Oro ha correspondido a Viña Romale Semiseco Blanco, de Bodegas Romale, que también se ha llevado el Premio Plata con Viña Romale Garnacha, mientras que el Espiga Bronce ha sido para Bonaval Semiseco blanco, de Bodegas López Morenas.



Por último, en la categoría de cavas menores de 12 gr/l, los premiados han sido, con la Espiga Oro, Viña Romale Garnacha Brut Nature Rosado, de Bodegas Romale; Espiga Plata para Lar de Lares Brut Blanco, de López Morenas, y Espiga Bronce para Emperador de Barros, de Bodegas Viticultores de Barros.



DEGUSTACIÓN DE LAS DO EXTREMEÑAS



En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha agradecido la presencia del secretario general de la DOP Cava, puesto que "la evolución del cava sabemos que es buenísima y se tiene que reconocer a nivel nacional el esfuerzo que han hecho los bodegueros de Extremadura para conseguir esa calidad".



Urbano Caballo ha animado a "promocionar más los productos extremeños" y ha anunciado que la entidad financiera está trabajando para que en la próxima primavera se lleve a cabo "un acto de degustación de todas las denominaciones de origen de Extremadura con la máxima representación nacional, de expertos gastronómicos y restaurantes", para contribuir a ese mayor conocimiento de los productos de la región.



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que estos premios "no son un reconocimiento que tiene que ver con el azar, sino con el esfuerzo de generaciones, porque, para que hoy un buen jamón o un buen cava ganen un premio, hay generaciones de personas haciendo las cosas bien".



CRECER HACIÉNDOLO MEJOR



Fernández Vara también ha abogado por la calidad como "única herramienta posible" para que una región como Extremadura pueda competir. "Solo hay una manera de crecer: no haciendo más que los demás, sino haciéndolo mejor. La única manera de competir en los mercados exigentes es la calidad".



Asimismo, ha defendido que unir los cavas y jamones extremeños a los de otras regiones "es bueno para llegar a grandes mercados". "No vean nunca en nosotros otra cosa que gente que arrima el hombro para hacer de nuestro país un lugar desde donde podamos ser mucho más compeitivos y que nuestros hijos puedan tener un futuro y un proyecto de vida", ha dicho en referencia al cava.



Sobre la próxima muestra en marcha del Complejo del Ibérico de Extremadura (Cibex), ha señalado que supondrá "un profundo cambio de paradigma", porque Extremadura "va a pasar de ser una región exportadora a importadora de cochinos", y será también "de que no podemos renunciar tampoco al tamaño, es necesario tener una dimensión para poder competir en un mercado mundial".



MONTANERA COMPLICADA



En esta misma línea, la presidenta de la DO Dehesa de Extremadura, Elena Diéguez, ha valorado como "importantísima" la próxima puesta en marcha de este macromatadero, puesto que "va a abrir una puerta para exportar nuestro producto al extranjero".



Sobre la actual montanera, Diéguez ha señalado que es "complicada, irregular, pero no es peor que otras que hemos tenido". Y aunque prevé que habrá "una reducción importante de las cabezas esta montanera y, por tanto, de los jamones en tres o cuatro años", anticipa que la próxima campaña de navidad "va a ser mejor de lo que se auguraba, por lo que debemos tener entusiasmo".



Por su parte, el secretario general de la DOP Cava, Alexandre Comelles, ha felicitado a Caja Rural de Extremadura por estos premios, porque "todo lo que sea dar a conocer y explicar el cava va en la línea de estamos intentando hacer en el Consejo Regulador y cuantos más seamos en esa dirección, más lejos y más rápido llegaremos a ese reconocimiento".



Sobre la incorporación de un representante de los productores extremeños en el Consejo del cava, ha asegurado que es "muy buena noticia, porque nos aproxima, y estamos trabajando en la misma dirección", ha concluido.