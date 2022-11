UCE-Extremadura pide cautela ante el Black Friday para no "duplicar el gasto"

La Unión de Consumidores de Extremadura pide cautela ante el Black Friday para no "duplicar el gasto" a pesar de que el objetivo de esta campaña es adelantar las compras de Navidad con un descuento.

"Si no somos prudentes, corremos el riesgo de duplicar el gasto y comprar mucho más de lo que realmente necesitamos", advierten desde la organización en una nota de prensa, en la que recomienda hacer una lista antes de dejarse llevar por la "locura consumista", tanto si es por internet como en una tienda física.

Asimismo, aconseja que no se compre impulsivamente por miedo a perderse algo. Y es que "si no encuentras justo lo que buscas, trata de conseguir alguna alternativa válida, pero no te lances a comprar sin pensarlo", señala la asociación.

Además, recuerda que si no se encuentra lo que se busca, posteriormente llegan el Cyber Monday, las promociones de Navidad y las rebajas de enero. "Sé paciente y saldrás ganando".

Por otro lado, indica que como en todo tipo de venta promocional es obligatorio que, junto al precio rebajado, aparezca el precio original o el porcentaje de la rebaja (o ambas cosas), así como que las garantías son las mismas que durante todo el año.

Así, si se compra en un establecimiento habitual (a pie de calle) los comerciantes no están obligados a cambiar la prenda o devolver el dinero, ya que si lo hacen es por política comercial, a excepción de que el producto esté defectuoso.

Además, en las compras por Internet hay 14 días para arrepentirse y devolver el producto sin dar explicaciones, aunque hay que tener en cuenta los gastos de devolución y las condiciones y plazos para ello.

En el caso de pagos online, señalan que la mejor opción es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal, evitando las transferencias bancarias si no hay plena confianza en el vendedor.

Para evitar fraudes online, cada vez más frecuentes en fechas señaladas de ofertas, se recomienda poner el foco en la url (dirección web) de la página que se visita, que debe tener el icono de un candado cerrado, nunca abierto.

En el momento de realizar la compra conviene comprobar que la web cuenta el sello de confianza online. También se debe contrastar que la dirección y número de teléfono disponibles son verídicos. Si no se facilitan, se pone en duda de la existencia de establecimiento.

Finalmente, subraya que si hay problemas con la compra, hay que reclamar.