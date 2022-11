La Creex se centra en caída de afiliados a Seguridad Social para matizar paro de octubre

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha se ha centrado en la caída de afiliación a la Seguridad Social para matizar los datos de paro de octubre en la comunidad autónoma conocidos este jueves.

En concreto, ese descenso de afiliados es un dato que "no tiene trampa ni cartón porque marca las personas que están efectivamente ocupadas", ha indicado el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

"No decimos que la otra cifra sea una trampa (en referencia a las 2.670 personas paradas menos en octubre respecto a septiembre), pero sí que hay personas que no cuentan como parados porque no están en búsqueda de empleo aunque no estén trabajando, ya que son fijos discontinuos con contratos en vigor que se incorporarán a la actividad cuando sean necesarios", ha indicado Peinado, que también ha destacado el aumento de contratación a tiempo parcial "ante las trabas a la contratación temporal".

Ambas modalidades, fijo discontinuo y contrato a tiempo parcial, han proliferado tras la contrarreforma laboral "por lo que no se pueden comparar sin más los datos de antes y después de la entrada en vigor de esta norma", ha insistido.

Para que pudiera establecerse esta contratación sería necesario, ha apuntado, que se diese el dato de horas trabajadas mes a mes, "un parámetro que no está creciendo al ritmo deseado".

A su vez, Peinado ha subrayado que es mejor tener un contrato fijo discontinuo o a tiempo parcial que no tener empleo, y destaca que la reforma laboral permite que crezca el empleo aún con crecimientos del PIB muy bajos.

"Esperemos que, en este escenario macroeconómico adverso y con incertidumbres geopolíticas, se afronten las reformas necesarias, porque solo así podrá al menos mantenerse el empleo cuando entremos en recesión, ya sea técnica o no, porque no olvidemos que lo que genera o mantiene el empleo es la actividad económica", ha sentenciado.