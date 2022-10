Los PGEx para 2023 cuentan con "elementos de seguridad" en un contexto de "incertidumbre"

Ep/Rd

Acerca de su valoración de las consideraciones que hace la AIReF sobre las previsiones de crecimiento económico de la región, el Jefe del Ejecutivo Regional ha matizado que, "si hay algo en lo que todos podamos coincidir es que estamos viviendo unos momentos que no se parecen en nada, a nada de lo que hayamos vivido hasta ahora".

Además, ha explicado que esta situación ha obligado a hacer unos presupuestos "sobre la base de una pandemia que afectaba clarísimamente a la economía", y ahora de una guerra "en suelo europeo que no se hace solamente con bombas, sino también en los mercados".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha señalado que las previsiones que se puedan hacer "son orientaciones", que a la Junta de Extremadura les "afectan y orientan", tras lo que ha reafirmado que la "única certidumbre" que hay ahora mismo "es la incertidumbre a todos los niveles", que depende de las decisiones que pueda tomar Putin.

Por todo ello, "lo más importante de los presupuestos" en el contexto actual es que tiene "elementos de seguridad", que tienen que ver con las entregas a cuenta, el mecanismo de recuperación y resiliencia o el nuevo programa operativo, que "es lo que le da certidumbre a los presupuestos".

SITUACIÓN "VULNERABLE"

En la formulación de su pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha señalado que sobre estas previsiones "se sostiene parte del presupuesto de la región que ya ha empezado su tramitación", y que por tanto le hace "vulnerable ante situaciones cambiantes y donde todo indica que se va a ir a peor".

Salazar ha resaltado que el Estado del Bienestar "se sustenta en la sostenibilidad", y en la actualidad, los parámetros de nuestra comunidad autónoma "a largo plazo son insostenibles".

Así, y aunque el dirigente de Cs se ha mostrado de acuerdo con Vara en la "incertidumbre" actual, ha considerado que "no es pesimista hacer valoraciones de que hayamos hacia un escenario peor", sino que a su juicio "es verdaderamente optimista y realista".

Por eso, ha abogado por "prepararnos para lo peor", ya que "son presupuestos excepcionales" ante un escenario en el que "todo hace pensar que el momento de crecimiento de empleo está en sus últimos momentos", por lo que ha instado a Vara a "actuar con responsabilidad" y "poner los mimbres" de un estado "sostenible para los próximos años", ha concluido.

UNIDAS POR EXTREMADURA PIDE IMPUESTOS PARA FONDOS DE INVERSIÓN



Mientras, la presidenta de la Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado al presidente de la Junta sobre su valoración acerca de "la intensificación de la concentración de la propiedad de la tierra que se está dando en Extremadura".

En la formulación de su pregunta, De Miguel ha reclamado "una mayor carga impositiva" para los fondos de inversión que están acaparando la tierra y el agua en Extremadura, ya que a su juicio "no les podemos regalar nuestra tierra y nuestra agua porque estos fondos no mantienen abiertos colegios rurales ni generan dinamismo económico en nuestros pueblos".

Según la portavoz de Unidas por Extremadura, mientras la adquisición de fincas rústicas en el resto del país aumenta un 2 por ciento, en Extremadura crece a un 15 por ciento, y eso "a pesar de la seguía y de los problemas de precios, las fincas rústicas sean un bien tan codiciado".

De hecho, ha asegurado que la región extremeña "aparece ya en varias noticias como un paraíso de inversión para los fondos extranjeros", por lo que ha preguntado a Fernández Vara "si esta dinámica le parece positiva, generadora de riqueza y empleo".

Irene de Miguel ha apuntado que aunque el precio del suelo rústico sigue siendo barato en la región, "es cierto que ha aumentado sensiblemente con respecto al resto de comunidades autónomas, con lo cual a los jóvenes agricultores extremeños les resulta más complicado acceder a la tierra aún".

Por eso, se ha mostrado en "muy en contra de que se lleven nuestra tierra y nuestro agua a precio de saldo, a cualquier precio", por lo que ha reiterado la necesidad de que se graven a esos fondos de inversión que especulan con la tierra extremeña, "porque defendemos una mayor carga impositiva a estas empresas".

RESPUESTA DE VARA

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha replicado que "de los datos no se desprende la realidad que usted pinta", aunque no obstante, ha apuntado que "hay instrumentos para responder desde las administraciones públicas, no a la economía libre de mercado, ya que para eso hay que cambiar la Constitución".

En ese sentido, Fernández Vara ha apuntado a "mecanismos como la Política Agraria Comunitaria", que incorpora limitaciones de las ayudas que se reciben a partir de determinado número de hectáreas, u otros instrumentos a través de la política fiscal, como el impuesto de patrimonio o el de actos jurídicos documentados.