La Junta descarta que la recesión que vaticina la Airef pueda alterar los PGEx

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha descartado que las previsiones de recesión técnica vaticinada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para comienzos de 2023 puedan alterar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023.



Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, González ha señalado que estos presupuestos, que son los "más ambiciosos" nunca antes haya elaborado la Junta de Extremadura, tiene un "pilar muy sólido", que son los ingresos, que están "prácticamente garantizados", muchos de los cuales proceden de la Unión Europea.



"No tienen nada que ver las previsiones de la Airef con los presupuestos de la comunidad autónoma", ha remarcado González, que incluso ha señalado que la propia autoridad fiscal cree que las previsiones macroeconómicas en las que se ha sustentado el gobierno extremeño para diseñar las cuentas "se quedan cortas".



"Esto es bueno", ha dicho González, en tanto que sugiere que "puede que haya un margen de crecimiento". Por tanto, ha añadido, el vaticinio de la Airef "no tiene nada que ver con la credibilidad de los presupuestos", que afrontan este jueves su primer gran hito en la Asamblea de Extremadura, con el debate de la enmienda a la totalidad presentada de forma conjunta por PP y Ciudadanos.



Al hilo de lo anterior, ha subrayado que lo que no tiene "credibilidad" es la enmienda de estos dos partidos que, asegura, ha presentado sin "tan siquiera haberse leído" el proyecto de presupuestos.



"Es una enmienda que le están haciendo a los extremeños" que son quienes se beneficiarán, ha dicho, de los aumentos presupuestarios en las partidas destinadas a sanidad, educación, dependencia, así como de la bajada de tasas y precios públicos.



En definitiva, ha dicho que respeta la enmienda a la totalidad que van a presentar los dos partidos, "o uno", ha señalado, al tratarse de una propuesta conjunta, pero que, en todo caso, "no tiene credibilidad ninguna", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que hayan "desaprovechado una magnifica oportunidad para ser constructivos", como por el contrario "está haciendo Podemos".