Junta recuerda al PP que "no es coherente" exigir más financiación y bajada del IRPF

Ep

Así, lo ha señalado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha recordado al Partido Popular que "no es coherente" exigir más financiación y al mismo tiempo introducir una bajada del IRPF, pidiendo a los 'populares' "un poquito de coherencia".



En esta línea, Blanco-Morales ha añadido que "no es coherente" tampoco "exigir más fondos a Bruselas con laminar las bases fiscales que impidan cumplir las normas de estabilidad fiscal".

"Cada vez que oigo en boca de un representante del PP conjugar rebajar impuestos y beneficio me echo a temblar, porque detrás de cada anuncio de rebaja vienen recortes y subida de impuestos", ha espetado la vicepresidenta primera de la Junta, en el pleno de la Cámara regional sobre si la Administración extremeña tiene previsto acometer una rebaja del impuesto de la renta a los extremeños de rentas medias y bajas.



EL PP PIDE UNA "VERDADERA" BAJADA DE IMPUESTOS



Por su parte, el diputado del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha dicho que espera que la Junta en los Presupuestos regionales de 2023 incluya una "verdadera bajada de impuestos" a las familias y "no el trampantojo" que ha presentado en materia de tasas y precios públicos.



Además, ha pedido que Extremadura no se quede en una "isla fiscal de aumento de la presión fiscal", teniendo en cuenta que otras CCAA están anunciando bajadas en el IRPF.



En este punto, ha recordado que "de norte a sur" las CCAA apuestan por bajar el impuesto de la renta, al oeste en Portugal también, y al este "gobiernos socialistas han rebajado la renta, el IRPF, han conjugado bajar impuestos a las familias".



Con ello, ha defendido que además de actuar en los impuestos indirectos, en la Junta de Extremadura "ahora tienen que actuar en los directos a través del impuesto de la renta" para "devolver" a las familias el "esfuerzo" que están haciendo.



Finalmente, Hernández Carrón ha reprochado al Ejecutivo regional del PSOE que los extremeños son los españoles que "mayor esfuerzo fiscal" realizan, y ha recordado que la presidenta regional del PP, María Guardiola, ha planteado la propuesta de rebajar el tipo "tan alto" en el segundo tramo del IRPF en la comunidad.