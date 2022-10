UGT y CCOO en Extremadura exigen ante la patronal "justicia salarial"

Ep

Los sindicatos UGT y CCOO en Extremadura han reclamado este viernes, ante la sede de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) en Badajoz, "justicia salarial", y han criticado que el empresariado está repercutiendo costes como los energéticos en los precios finales, pero "al final" en quien está repercutiendo es en la clase trabajadora y la ciudadanía en general.

Una protesta en la que se han escuchado voces como 'Vamos empresarios, sube los salarios' o 'Si no hay solución, habrá revolución' y en la que la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha explicado en declaraciones a los medios que se han concentrado ante la Creex, igual que hay concentraciones en toda España, este 7 de octubre, Día del Trabajo Decente, para criticar que la patronal "no quiere subir los salarios".

También se han concentrado "porque los convenios colectivos no fluyen", porque los convenios colectivos "no se negocian" y porque en los convenios colectivos la patronal "no quiere tener ninguna subida", ante lo cual ha criticado que la patronal lo que quiere es que paguen los trabajadores la crisis "igual que la pagamos en el 2008", tras lo que ha considerado que "la crisis, en cualquier caso, la tenemos que pagar entre todas y todos".

"En el 2008 ya sufrimos unas consecuencias importantísimas con el tema de recortes de salarios y ahora no vamos a permitirlo, nosotros entendemos y queremos y estamos convencidos de que es necesaria una subida salarial justa para los trabajadores", ha remarcado Sánchez, para quien no se puede seguir con los precios que se tienen en materia de consumo, la inflación, los tipos de interés y "los empresarios sí están trasladando la subida a sus precios, en el precio final a sus productos".

Ante ello, ha reivindicado y ha exigido que haya un acuerdo estatal de negociación colectiva que permita establecer un mínimo de subida para aquellos trabajadores que no tienen "una fuerza sindical tan importante en empresas importantes", de manera que lo que piden es "subida de salarios, justicia social, trabajo decente".

TRABAJO "DECENTE"

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que este viernes es un día "de lucha" a nivel mundial en el que se celebra el Día Internacional por el Trabajo Decente, respecto a lo cual ha planteado que "si no hay trabajo decente, si no hay trabajo digno, estamos hablando de un trabajo de explotación" y que en el actual siglo "eso no puede consentirse".

"Por eso hoy los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo estamos reivindicando por ese trabajo decente, por esa justicia salarial", ha remarcado, al tiempo que ha explicado que, en Extremadura, ambos sindicatos se han concentrado frente a la patronal, "lo mismo que está ocurriendo en todo el país", y que desde CCOO y UGT han convocado concentraciones en todas las patronales "porque hay que desbloquear los convenios colectivos".

Así, ha señalado que es "el momento de la recuperación, no solo de derechos, sino también de derechos retributivos", y que son "conscientes" de que en la pandemia hubo "ingentes" ayudas para el empresariado para que no sufriera las consecuencias de la crisis.

De este modo, para Chacón los trabajadores en este momento no pueden ser "de nuevo los paganinis" como ocurrió en el 2008, por lo que es momento de distribuir beneficios, porque las empresas están creciendo y están teniendo beneficios: "es el momento de recuperarlos y el mecanismo es a través de la negociación colectiva".

Por eso, y con "la responsabilidad que caracteriza" a CCOO están hablando de pactos para tres años, donde se pueda recuperar el poder adquisitivo en estos tres años de esta crisis que se está viviendo, ante lo que ha sumado en relación al empresariado que están viendo que ellos están repercutiendo los costes, tanto energéticos como de cualquier otro tipo, en los precios finales, "y al final en quien está repercutiendo es en la clase trabajadora y en la ciudadanía en general".

"Por lo tanto el empresario no pierde y quienes perdemos somos los trabajadores, por eso la exigencia a esa responsabilidad, hay que repartir y hoy le toca repartir precisamente a la patronal", ha concluido la secretaria regional de CCOO, que ha avanzado que van a seguir reivindicando y van a estar en movilizaciones hasta el día 3, que van a culminar con una "gran" manifestación en Madrid ambas organizaciones sindicales.

Igualmente, continuarán "convenio a convenio" luchando por lo que consideran que es "justo", que es "salarios dignos" que "permitan vivir con dignidad".