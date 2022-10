Fortaleza de DOP y IGP para favorecer el relevo generacional y la incorporación de mujeres

El Jefe del Ejecutivo Regional, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la fortaleza de las Denominaciones de Origen (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) para favorecer el relevo generacional y la incorporación de las mujeres al sector agroindustrial.



Así, ha abundado en que que las DOP y las IGP tienen un papel "muy importante" en dos cuestiones "relevantes y extraordinarias' como el relevo generacional, a través de un "proceso normalizado", para dar continuidad a proyectos empresariales como la "revolución" que supuso la Torta del Casar hace unos años y que "necesitan darle sentido al trabajo de tanto tiempo"; y por otro lado, la presencia de la mujer en el ámbito agroindustrial.



Sobre ésto último, ha señalado que el papel que desempeña la mujer en este sector se da a veces desde una "labor callada y no lo suficientemente reconocida", resaltando "el apoyo", a través de las DOP y las IGP, para "ayudar a la incorporación definitiva de la mujer a toda la cadena de valor" incluida "la de mando y la de toma de decisiones", para ser "referentes en el conjunto de la sociedad".



En el acto inaugural de la XXVIII edición de la semana de la Torta del Casar y VI Feria Europea del Queso, Fernández Vara ha valorado que esta feria es un "referente no sólo en Extremadura, sino también fuera de ella" y ha asegurado que la región "puede ofrecer un menú completo, de muchos platos, donde todos los productos tienen DOP e IGP".



A lo largo de su intervención, el presidente extremeño ha incidido en que "no son momentos fáciles" puesto que "han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y muy rápidamente", desde el Brexit, pasando por la pandemia Covid 19, la guerra en Ucrania o la sequía, que tanto "preocupa", lo que ha conducido, "ahora más que nunca, a poner en valor lo que significan y representan las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas, sobre todo la fortaleza frente a los problemas".



En este sentido, ha instado a ser conscientes de que cuanto más unidos se esté, más fuertes se será para combatirlo, al tiempo que ha abogado por trasladar a Europa la "visión, opinión y posición sobre los enormes retos" que hay por delante.



Además, ha señalado que hasta la irrupción de la pandemia Covid 19 la Europa urbana no descubrió a la Europa que le da de comer, y ha subrayado que "gran parte" de esta última se encuentra en el sur, en España y, concretamente, en Extremadura.

Según Fernández Vara, es clave la necesidad de defender y fortalecer los intereses de aquellos que hacen posible que en España y en el resto del mundo, "la agricultura pueda tener los productos que aquí se fabrican".



Además, ha sostenido que es "en momentos duros cuando hay que sacar lo mejor de nosotros mismos", a través "del esfuerzo, el trabajo y la generosidad", para "ser capaces entre todos de seguir hacia delante mirando al futuro con esperanza e ilusión".